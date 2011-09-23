Gül'ün Almanya'daki 'bomba' öfkesi fotoğraflara yansıdı

T24 -

Glienicke köprüsü

Türk kebapçısına ziyaret

Bandonun Türk şefi



'Öfkemi saklayamadım' fotoğrafı

Alman Cumhurbaşkanının memleketine ziyaret

Cumhurbaşkanı Gül, Berlin'e indiği zaman, kendisi için yapılan 21 pare top atışı ile Alman Savuş Uçaklarının selamlama uçuşunu izledi.Gül, eşi Hayrunnisa Gül, Alman Cumhurbaşkanı Wulff ile eşi ile birlikte, 1989 yılına kadar Doğu ve Batı Berlin'i birbirinden ayıran Glienicke köprüsü üzerine fotoğraf çektirdi. GÜl, köprüyü filmlere konu olan casus değişiminin yapıldığı köprü olduğunu belirtti.Gül ardından Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki bir Türk kebapçısına gitti. Gül ve Wulff kebapçıda Türklerle bir süre sohbet etti.Gül'ün paylaytığı bir diğer resim ise, Alman Cumhurbaşkanlığı bandosunun şefi ile konuşması. Gül, şefin Türk olduğunu belirterek, "Kıtayı selamlarken bana olan bakışından anlamıştım Türk olduğunu " diye anlattı.Gül'ün Humboldt Üniversitesi'nde yaptığı konuşmayla ilgili fotoğrafları da paylaştı. Terör örgütünün eylemleri ve ROJ TV'nin protesto için yayınlar yaptığı konuşma öncesi salona bomba ihbarı yapılmıştı. Salon boşaltılarak arama yapılmış ancak bombaya rastlanmamıştı. Aramalar sırasında Gül, rektörün odasında beklerken fotoğrafını paylaştı. Gül, fotoğraf notu olarak "yaşananlar karşısında öfkemi de saklayamadım" dedi.Gül, Cumhurbaşkanı Wulff'u kendi uçağı ile memleketi Kayseri'ye götürdüğünü belirterek, bu ziyarette de Alman Cumhurbaşkanının kendi memleketine götürdüğünü ifade etti. Osnabrück'e yapılan ziyareti, "sanki Türkiye'de bir ilimize yaptığım ziyaret gibiydi" diye anlatan Gül, 1648 yılında Vestfalya Antlaşmasının imzalandığı belediye binasından halkı selamlamasıyla ilgili bir fotoğrafı da paylaştı.