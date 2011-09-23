-Gül'ün Almanya ziyareti Twitter'da ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Almanya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, değerlendirmelerine, ''Geçtiğimiz günlerde, Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davetlisi olarak ben ve Hayrünnisa Hanım Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunduk'' ifadesiyle başladı. Ziyaretine ilişkin çeşitli fotoğraf karelerine de yer veren Cumhurbaşkanı Gül, Berlin Havaalanı'ndaki karşılama töreniyle 1989 yılına kadar doğu ve batı Berlin'i birbirinden ayıran Glienicke Köprüsü'nün üzerinde çekilen fotoğrafları yayınladı. Cumhurbaşkanı Gül, iki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin yer aldığı fotoğrafla ilgili ''Bu köprü, filmlere konu olan, casus değişimlerinin yapıldığı köprü'' değerlendirmesine bulundu. Cumhurbaşkanı Wulff ile yine aynı akşam, yemekten sonra program dışı bir şey yapmaya karar verdiklerini anlatan Gül, ''Ve Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde bir Türk kebapçısına gittik'' dedi. Gül, kebapçıda çekilen fotoğrafı da yayınladı. ''Mevkidaşım Wulff, Alman Cumhurbaşkanlığı bandosunun Türk şefini benimle tanıştırdı'' diyen ve tanıştırmaya ilişkin fotoğrafı yayımlayan Gül, ''Şefin Türk olduğunu kıtayı selamlarken bana bakışından anlamıştım'' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül, Humboldt Üniversitesinde yaptığı konuşmaya ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: ''Çıkarılan engellere rağmen Humboldt Üniversitesinde yaptığım konuşmamla ilgili olarak sizlerden binlerce mesaj aldım. Alman polisinin aksi yöndeki ısrarına rağmen üniversiteyi terk etmedim, rektörün odasında bekledim. Yaşananlar karşısındaki öfkemi de saklayamadım.'' Gül, Rektör'ün odasındaki bekleyişine ilişkin fotoğrafı da paylaştı. Geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Wulff ve eşini memleketi Kayseri'ye götürdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu kez de Cumhurbaşkanı Wulff bizi kendi uçağıyla memleketi Osnabrück'e götürdü. Cumhurbaşkanı Wulff'un memleketi Osnabrück'e yaptığım ziyaret, sanki Türkiye'de bir ilimize yaptığım herhangi bir ziyaret gibiydi. Osnabrück'de halkı birlikte selamladığımız belediye binası, tarihte çok önemli bir yeri olan Vestfalya Antlaşması'nın 1648'de imzalandığı yer'' ifadelerini kullandı. Almanya'da üniversitede öğrenim gören Türk vatandaşı bir gençle tanıştığını yazan ve tanışmayla ilgili fotoğrafı da yayımlayan Gül, ''Almanya'da üniversite öğrenimi gören bu genç vatandaşımız, aranızdan biri, yani Twitter camiasından. Kendisi Twitter'da beni yakından takip ediyormuş'' dedi.