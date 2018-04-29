Gül'ün 'Aday olmayacağım' açıklaması sorulan Erdoğan: Değerlendirme yapmayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin ortak adayı olacağı ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili olarak "Değerlendirme yapmayacağım" dedi. Erdoğan, "seçim meydanının herkese açık olduğunu" belirterek "Temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız" dedi.

Konuya ilişkin olarak Ayazağa Kasrı'nda açıklamalarda bulunan Gül, "Çok geniş bir mutabakat olması durumunda üzerime düşeni yapmaktan kaçmayacağımı söyledim. Geniş bir mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" demişti. Gül, AKP iktidarına yönelik olarak da şunları söylemişti:

"AK Parti’den bazı arkadaşların da benimle ilgili konuşmalarına da şunu söylemeden geçemeyeceğim. AK Parti’nin kuruluşunda yer almış birisi olarak bu ilkeleri bu prensipleri destekliyorum. Kendileri ile ilgili şahsi meselem, sıkıntım yok. Ben sadece politikalar, gelecek vizyonu ile ilgili bu. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler."

"Tepkiler ideolojik"

Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde "bölünme"ye karşı yapılan protestoları da değerlendirdi. Tepkilerin "ideolojik" olduğunu iddia eden Erdoğan, "Kusura bakmasınlar. Şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Nitelik mi arayacağız, nicelik mi? Kaldı ki İstanbul Üniversitesi’ne Hasdal tarafında 700-800 dönüm arazi tesis ettik" diye konuştu.

"Bedelli askerlik gündemimizde değil"

Özbekistan ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "bedelli askerlik" konusunun şu anda hükümetin gündeminde olmadığını belirtti.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtının hâlâ sürdüğünü vurgulayarak "Böyle bir dönemde gündemimize almak şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık olur" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işlerin istismarını yapanlar da çok. Hayırlısıyla önümüzdeki seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra masaya yatırılır."