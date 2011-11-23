'Gülümseme'yi daha çok seviyoruz



T24 - Yandex’in endekslenen sitelerden düzenli olarak topladığı verilere göre, internet kullanıcılarının duygularını ifade eden özel simgeler (duygu simgeleri veya emoticonlar) tüm Türkçe içerikli web sayfalarının en az üçte birinde bulunuyor.



Yandex'in düzenli olarak yayınladığı istatistiklerden birine göre 'gülümseyen surat' tipografisinin sayısı Türkçe sitelerde 230 milyon.



ntvmsnbc'nin haberine göre, 500 milyona yakın farklı çeşidi olan duygu simgeleri arasında, olumlu duyguları ifade edenlerin sayısı olumsuz duygularla ilgili olanlardan üç buçuk kat daha fazla.



En çok rastalanan duygu simgesi elbette :) şeklinde yazılan gülümseme işareti. 230 miltyon adetle ilk sırada yer alan gülümsemeyi, :D şeklinde yazılan 'kahkaha' tipografisi izliyor (90 milyon)







