Gül'ü kurtaran korumalara 24'er maaş ikramiye

T24 - Şoförün bayılması üzerine Hollywood filmlerini aratmayacak bir operasyonla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün hayatını kurtaran 6 koruma polisi 24’er maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Teşekkür plaketleri de törenle teslim edildi.



Çıplak maaş üzerinde hesaplanan ödüller toplamda kişi başı 3-4 bin lira arasında değişiyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün şoförünün direksiyon başında bayılması üzerine, aracın büyük bir kaza yapmasını Hollywood filmlerini aratmayacak şekilde önleyen 6 koruma polisi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yönetmeliklere göre 24 maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.



Bu ödül, görevi başında canını ortaya koyan ve limitleri zorlayan polislere veriliyor. Yetkililer, ödülün toplam miktarının çıplak maaş üzerinden hesaplandığını, ödenen paranın kişi başı 3-4 bin TL arasında değiştiğini bildirdiler. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin polisler için hazırlattığı teşekkür plaketlerinin de törenle teslim edildiği belirtildi.





Nasıl olmuştu?



Hürriyet’in kamuoyuna duyurduğu olay, 3 Mart’ta meydana gelmişti. İstanbul’a gitmek için Esenboğa Havalimanı’na doğru yola çıkan Hayrünnisa Gül’ün makam şoförü, mide kanaması geçirince bayılmış, araç bir anda kontrolsüz kalmıştı.

Koruma polisi Şirin Şerbetçi’nin ve arkadan gelen diğer koruma ekibinin olağanüstü çabalarıyla araç kontrol altına alınmıştı.

Korumaları taşıyan araç, makam aracının önüne geçmiş ve frenleme sayesinde Gül’ün aracını durdurabilmişti. Olayda kimsenin burnu kanamamıştı. Kazadan sonra ekibi ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmuştu.