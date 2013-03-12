Gül'ü koruyan polis öldü

İsveç’te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü korumak için görevlendirilen polislerden biri, kanala düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamaya göre, 1967 doğumlu polis memuru, buzun altından çabuk çıkamadığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Lars Byström, “Söz konusu polis memuru, Türkiye’nin cumhurbaşkanını korumakla görevli idi. Kullandığı aracı geri geri kanalın yanına park ederken, denize düşüp buzun altında kaldı. Kaldırıldığı hastanede ise kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Böyle güzel bir ziyarette yaşanan acı bir olay oldu. Meslektaşları olarak üzgünüz” dedi.