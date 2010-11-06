-GÜL: ''TÜRKİYE HÜR DÜNYAYI KORUYOR'' ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu belirterek, bugün NATO'nun üye sayısı ve müttefikleri çok olsa da, 1952'den beri NATO'nun üyesi olan Türkiye'nin, soğuk savaş döneminde en büyük fedakarlıkları yapan ve hür dünyayı koruyan bir ülke olduğunu bildirdi. Gül, İngiltere'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile Çankaya Köşkü'ndeki haftalık görüşmede Cumhuriyet resepsiyonu konusunun gündeme gelip gelmediği''ni sorması üzerine, Gül, ''Perşembe günleri devlet günümüz olduğu için biz bazı görüşmeler yaparız. Görüşmelerimiz bu çerçevededir. Resepsiyon da geride kaldı, ileri bakıyoruz'' diye konuştu. Gül, bir başka gazetecinin BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Brezilya'yı örnek göstererek, ''PKK'nın da Meclise girebileceği'' yönündeki sözlerini hatırlatması ve ''Eylemsizlik sürecinde terör olaylarını nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine, teröre taviz vermenin veya mağlup olmanın herhangi bir şekilde söz konusu olmadığını, sonuna kadar terörle kararlı bir şekilde mücadele edileceğini söyledi. Gül, silahla bir yere varılamayacağını herkesin göreceğini vurguladı. -NATO HAZIRLIK TOPLANTISI- Bir başka gazetecinin füze savunma tartışmalarını anımsatarak, ''Dün akşam Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen NATO Hazırlık Toplantısında Türkiye'nin tutumuna ilişkin bir kararın ortaya çıkıp çıkmadığını'' sorması üzerine de Gül, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 19 ve 20 Kasım tarihlerinde NATO zirvesinin toplanacağını, NATO'nun gündeminde çeşitli konuların bulunduğunu, NATO-AB ilişkileri, füze savunma sistemleri, NATO'nun savunma sistemleri, NATO'nun yeni strateji konseptinin tüm bu konuların arasında yer aldığını söyledi. Gül, ''Bütün bu konularla ilgili ülkemizin tutumu ve tavrını belirlemek için hükümetimiz, sayın Başbakanımız, sayın Genelkurmay Başkanımız, Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, ilgili bürokratlarımız önemli bir toplantı yaptık, orada tutumuzu belirledik'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin, NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu dile getiren Gül, bugün NATO'nun üye sayısı ve müttefikleri çok olsa da, 1952'den beri NATO'nun üyesi olan Türkiye'nin, soğuk savaş döneminde en büyük fedakarlıkları yapan ve hür dünyayı koruyan bir ülke olduğunu ifade etti. Gül, ''Dolayısıyla NATO ile ilgili her gelişmede, yeni stratejilerin belirlenmesinde, Türkiye'nin hep söyleyecek sözleri vardır. Zaten bunlar diplomat ve askerlerimiz tarafından yapılan müzakerelerde hep dile getirilmektedir. Bu geziden önce, son bir tutumumuzun gözden geçirilmesiyle ilgili toplantı yaptık'' diye konuştu. -CHP'DEKİ GELİŞMELER- ''CHP ile ilgili bir karışıklık var. Buna bağlı olarak Parlamento'da bazı süreçlerin aksadığını düşünüyor musunuz? CHP ile ilgili durumu nasıl değerlediriyorsunuz?'' sorusuna da Cumhurbaşkanı Gül, ''Çoğulculuğun olduğu ülkelerde partiler vardır. Partiler içerisinde tabii ki çeşitli çalışmalar söz konusudur, dolayısıyla tüm bunların hepsini doğal karşılamak gerekir'' karşılığını verdi. -'CHATHAM HOUSE ÖDÜLÜ''NÜ ALACAK- Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından takdim edilecek 2010 yılı ''Chatham House Ödülü''nü almak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere saat 10.50'de ''ANA'' uçağıyla İngiltere'ye gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de İngiltere'ye gitti.