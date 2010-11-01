-GÜL: TERÖRE HEP BERABER KARŞI ÇIKMALIYIZ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim'de meydana gelen patlamaya ilgili olarak ''Teröre hep beraber çok güçlü şekilde haykırmamız ve karşı çıkmamız lazım'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, güven mektubu vermek üzere Çankaya Köşkü'ne gelen KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı'yı kabul etti. Kabul'de bir gazetecinin dün Taksim'de meydana gelen patlamaya ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Teröre hep beraber çok güçlü şekilde haykırmamız ve karşı çıkmamız lazım. Gün bugündür. Herkesin farklı düşüncesi olabilir ama teröre karşı herkes çok güçlü şekilde tepkisini göstermeli'' diye konuştu. Gül, daha sonra Lakadamyalı ve beraberindekilerle birlikte hatıra fotoğraf çektirdi ve ikili görüşmeye geçti.