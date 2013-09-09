Gülten Kışanak: Yerel seçimlere bölgede BDP, Batı'da HDP ile giriyoruz

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere kazanma iddiasıyla katılacaklarını açıklayarak, bölgede BDP, batıda Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile elde edecekleri başarının, toplam başarıları olacağını açıkladı.

Cezayir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, BDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel, Pervin Buldan ve HDP Eş Genel Başkanları Yavuz Önen ve Fatma Gök katıldı.

Toplantıda ortak basın metnini okuyan HDK Yürütme Kurulu üyesi Betül Çobanoğlu, "Yerel seçimlerde Bölgede BDP, Batı'da HDP ile giriyoruz. HDK bileşenlerinin geçen yerel seçimlerde kazandığı 100 belediyede elde ettikleri yerelden ve yerinden yönetim deneyimlerini daha ileriye taşımak iddiasıyla hareket ediyoruz. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm kimlik ve inanç sorunlarımızı, demokratik birlik, eşitlik ve özerklik hukuku içinde çözmeyi temel bir yaklaşım olarak benimseyen HDK, bu seçim sürecinde demokratik çözümün adresi olacaktır. Çağrımız demokrasiden, eşitlikten, adaletten, barıştan, emekten, özgürlükten yana olan, bunlar için mücadele eden tüm insanlara, örgütlenmelere ve kuruluşlaradır. Gelin demokratik geleceğimizi birlikte kuralım" dedi.

"İddialı ve kararlıyız"

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ise, "Bugün aslında sıradan bir seçim startı toplantısı izlemiyorsunuz. Bugün Türkiye siyasi tarihinde yepyeni bir kulvar açacak bir sürecin başlangıcına tanıklık ediyorsunuz. Bu kadar iddialı ve kararlıyız. Ve artık Türkiye siyasi hayatının böyle bir aşamaya geldiğine inanıyoruz. Büyük bir iddianın temsilcileri olarak tüm Türkiye halkının huzurundayız. Kendilerine şunun sözünü veriyoruz; kentleri rant alanları olmaktan çıkaracağız. Belediyeleri hırsızlık yapmak için kurulmuş bürokratik aygıt olmaktan kurtaracağız. Belediye meclislerini sağa sola peşkeş çekmekten kurtaracağız. Bütçeyi halk yapacak, belediye yönetim birimleri halk meclisleriyle, kent meclisleriyle, gençlik meclisleriyle, kadın meclisleriyle ortak karar alarak kentimizi ve kendimizi biz yöneteceğiz" diye konuştu.

"Bu çok yeni bir sayfa Türkiye tarihinde"



HDP Eş Genel Başkanı Fatma Gök ise "Halkların Demokratik Kongresi'nde buluşan emek, demokrasi, barış ve özgürlükten yana olan kurumlar, partiler, bireyler, din ve inanç grupları olarak bugün 2014'teki yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün yerel yönetim birimlerinde gireceğimizi duyurmak için sizlerle bir araya geldik" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Yavuz Önen de, "Türkiye'nin yüzde 80'i son yirmi yılda kentlerde yaşayan bir toplumsal yapı gösteriyor bize. Bu çok yeni bir sayfa Türkiye tarihinde. Çok vahşi, bütün kuralları; bilimi, doğaya, insani değerleri ayaklar altına alan bir furya şeklinde gerçekleşen bir kentleşme. Bu vahşi kentleşmeye karşı HDK'nin, HDP'yle birlikte BDP'nin elbette seçim süreci içinde derinlemesine seçim beyannamesinde açıklayıcı bir yaklaşım içinde olacak" diye konuştu.