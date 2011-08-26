Gültekin Yazgan’ın ‘Kör Uçuş’ kitabı raflarda

T24
- Gültekin Yazgan’ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak anlattığı ‘Kör Uçuş’ Doğan kitaptan çıktı. Körlüğü bir engel olarak kabul etmeyen yazar, yaşama karşı duyduğu sevinci okurlarıyla paylaşıyor.
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Hayatını kör uçuş sırasında yeni baştan düzenleyen Gültekin Yazgan’ın hayat hikâyesini anlatan ve anılarından oluşan Kör Uçuş, yaşama sevincini hiçbir zaman kaybetmeden ve mücadeleden yılmadan geçen 83 yıllık bir hayatın öyküsünü anlatıyor. Ayrıca bu kitabın telif geliri Gültekin Yazgan’ın kurucusu olduğu Türkiye Görme Özürlüler kitaplığına bağışlanmıştır.Kitaptan
Cerrahpaşa Hastanesi’nden taburcu olmuş, annemin kolunda çıkıyordum. Ne var ki, bu çıkış hastaneye gelirken geride bıraktığım yaşantıma dönüş değildi. Allahaısmarladık bile diyemeden ayrıldığım sınıfıma, kitaplarıma, defterlerime ve de aydınlığa geri dönmüyordum. Yarım kalan oracıkta yarım kalmıştı. Yeni bir yola çıkıştı bu: Kör uçuş başlıyordu.Yazar hakkında
Gültekin Yazgan, 1927 yılında Aydın’da dünyaya geldi. 11 yaşında, ilkokulun son sınıfını okurken 1939 yılı ﬁubat ayında gözlerini kaybetti. İlkokulu, girdiği dışarıdan bitirme sınavları sonunda 1946’da tamamladı. Ama bu arada Braille kabartma yazı ve nota sistemini öğrendi. 1947 Haziranında ortaokulu ve 1948 yılı haziranında da lise ve olgunluk sınavlarını pekiyi dereceyle tamamlayarak aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Ankara Hukuk Fakültesi’nden pekiyi dereceyle mezun oldu. 1950 yılında Mithat Enç’le birlikte Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği’ni kurdu. Gültekin Yazgan, hukuk fakültesini bitirdikten sonra müdürlüğünü Mithat Enç’in yaptığı Körler Okulu’nda öğretmenliğe başladı. 28 Kasım 1952 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adına düzenlenen kararname ile Ankara Körler Okulu’nda başlayan öğretmenlik hayatı çeşitli okullarda 28 yıl beş ay devam etti. 1960’lı yıllarda öğretmenlik yaptığı İzmir Akşam Ticaret Lisesi’ndeyken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı ticaret liseleri ders kitabı yazma yarışmasında birinci oldu. Ve yazdığı kitaplar yıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Ayrıca körlüğünün ilk yıllarından beri çok önem atfettiği İngilizcesini de değerlendiren Yazgan, felsefe, psikiyatr ve psikoloji alanlarında 6 çeviri yaptı. Bu arada öğretmenlikten emekli olduktan sonra avukatlığa devam etti. Gültekin Yazgan, yurtdışında pek çok toplantıya Türkiye’yi temsilen katıldı.