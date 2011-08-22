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Gültekin adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) 

22 Ağustos 2011 13:33

-Gültekin adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İP Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Önsel ve Turhan Özlü, Aydınlık Gazetesi çalışanı Mehmet Bozkurt ile Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.  Bu kişilerin ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.

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