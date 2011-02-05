-GÜLTEKİN: "RUHSATI BİZ VERMEDİK" ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, Ostim'de 2. patlamanın yaşandığı iş yerine kendilerinin ruhsat vermediğini belirterek, ''Burada ne tiner ne mazot ne de biyodizel üretimi vardır. Bu patlamaya bunlar sebep olmamıştır'' dedi. Ostim'de 2. patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yapan Gültekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapılan çalışmalar sonucunda buradaki iş yerlerinin mal sahiplerine teslim edileceğini belirten Gültekin, incelemelerin hala sürdüğünü söyledi. Bir gazetecinin ''Burada kaçak mazot üretildiğine ilişkin bazı iddialar var, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Gültekin, torna tezgahı ruhsatı adı altında tiner ve buna benzer gaz üretiminden dolayı patlamanın meydana geldiğinin iddia edildiğini belirterek, bu iş yerlerine ruhsatın Yenimahalle Belediyesi'nce verildiğini bildirdi. Yenimahalle Belediyesinin, ruhsatlandırma aşamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığından rapor talep ettiğini ifade eden Gültekin, ''Burada suçlu aranacaksa hem Yenimahalle Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesidir. Dolayısıyla buranın ruhsatını biz vermedik. Televizyonlarda söylenenlerin doğruluk payı yoktur. Burada ne tiner ne mazot ne de biyodizel üretimi vardır. Bu patlamaya bunlar sebep olmamıştır'' diye konuştu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün ''yalan söylediğini'' ileri süren Gültekin, ''Vermiş olduğu kapasite raporunda 11 kişi var. Şimdi mal sahibine sordum, 'ben burayı iki kişiyle yönettim' dedi. Buraya gelip kapasite raporu vermek yerine masa başında kapasite raporu vermişler. İvedik Yönetimi olarak bunu kınıyoruz'' diye konuştu. Burada yapılan bütün işlemlerin denetimleri altında olduğunu ifade eden Gültekin, ''Hiçbir şeyde kusur yaptığımız kanaatinde değiliz'' dedi. -KAZAYI PROTESTO ETTİLER- Öte yandan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Parti, Toplumsal Özgürlük Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, 78'liler Girişimi ile Sosyalist Gelecek Parti Hareketi üyesi bir grup, patlamanın olduğu alana gelerek, patlama sonucu işçilerin hayatını kaybetmesini protesto etti. Gruptakiler, ellerindeki kırmızı karanfilleri, polisin oluşturduğu güvenlik şeridinin yanına bırakarak dağıldı.