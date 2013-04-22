Gültan Kışanak'tan Kürt gençlerine Öcalan'ın özgürlüğü için başkaldırı çağrısı!

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Bahar Şenlikleri’nin kapanış konserine katıldı. Kışanak, burada yaptığı konuşmasında Kürt gençlerini Öcalan'ın özgürlüğü için başkaldırıya çağırdı.



'Başkaldırmalıyız ki Öcalan'ın eli güçlensin'



Konser öncesi konuşma yapan Kışanak’ın sözleri sık sık ’Öcalan’ sloganı ile kesildi. Kalabalığın sürekli Kürtçe ’Yaşasın başkan Apo’ sloganı atması üzerine Kışanak, "Bu sloganı yılarca alanlarda bıkmadan, usanmadan atınız. Sayın Abdullah Öcalan size; gençlere, kadınlara, Kürt halkına ve Ortadoğu’daki halklara sesleniyor. ’Gelin hep beraber özgürlüğe yürüyelim’ diyor. Kurtuluş surecinin startını 21 Mart’ta nevruzda verdik. Bu mücadeleyi bugüne kadar getirdik. Kürt halk önderiyle, devlet müzakerelere başladı. Şimdi sıra bizde. Öyle görkemli serhıldanlar yapmalıyız ki. Sayın Öcalan’ın eli güçlensin. Öyle direnişler sergilemeliyiz ki, anayasada Kürt halkının kimliği kabul edilsin. Anadilimizi, hakkımızı, hukukumuzu anayasaya yazdırma zamanıdır" dedi.



'Öcalan'ı özgür istiyorsak...'



Abdullah Öcalan’ın tüm kadın ve gençleri bu mücadelede öncülük yapmaya davet ettiğini ifade eden Gültan Kışanak, şöyle konuştu:



"Kürt gençlerine özel olarak ’Bu sürece öncülük edin, bu süreci siz omuzlayın’ diyor. Kürt gençlerini demokratik sürece uygun örgütlenme, bilinçlenme ve öncülük yapmaya davet ediyor. İmralı’ya Kürt kadınları adına şunu götürebilir miyiz? ’Kadınlar süreç için, öncülük yapmaya, bu yürüyüşü özgürlükle tanıştırmaya hazır’ diyebilir miyiz? Bu süreci en doğru anlayacak olan sizler, bu mücadeleyi buraya kadar getiren halkımızdır. Sizler direnerek kazanmayı çok iyi biliyorsunuz. Direnmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Kürt halkı önderini, Sayın Öcalan’ı aramızda, özgür istiyorsak, mücadeleyi daha yükseltmeliyiz. Bunu yaparsak bu süreç sayın Öcalan ve Kürt halkının özgürleşeceği bir süreç olacaktır."

Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar tarafından gece geç saatlere kadar Kürtçe şarkıların okunduğu konser verildi.