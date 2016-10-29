Gültan Kışanak'ın avukatıyla görüşmesine dört gün sonra izin çıktı

Diyarbakır'da haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, 4 gün sonra avukatlarıyla görüşebildi.

Diyarbakır'da geçen salı günü gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, halen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, her ikisi için de 5 günlük 'kısıtlılık' kararı getirmişti. Savcılık, bugün Kışanak için aldığı 5 günlük 'kısıtlılık' kararını kaldırdı.

Kararın kaldırılmasından sonra bugün avukatları Cihan Aydın, Mehmet Emin Aktar ve Mesut Beştaş, Emniyet Müdürlüğüne giderek Kışanak ile görüştü. Avukat Aydın, Kışanak'ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Avukat Aydın, Anlı ile görüşmek için de haber beklediklerini söyledi.