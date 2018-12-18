Gültan Kışanak'a 22,5, Sebahat Tuncel'e 15 yıl hapis istemi

İki yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diken’de yer alan habere göre, Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada iki siyasetçi ‘terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’la suçlandı.

Davanın bugünkü duruşmasında savcı yeniden mütalaa verdi.

Kışanak’a ‘silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’ suçundan 22,5, Tuncel’e ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

Mütalaada ayrıca her iki isim hakkında ‘iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan da üst sınırdan olmak üzere 26 yıl sekizer ay hapis cezası talep edildi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 1 Şubat 2019’a erteledi.