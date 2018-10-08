Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel, 10. duruşmada da tahliye edilmedi!

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' ve 'Örgüt propagandası yapma' iddialarıyla açılan davanın 10. duruşmasında da tahliye çıkmadı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ile eski HDP Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında açılan davanın 10'uncu duruşması Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, İsviçre'nin Zürih kenti parlamenteri Muamer Kurtulmuş, İHD'den Kasım Akbaş, Deniz Yıldız ve Abdullah Zeytun ile savunma avukatları katıldı.

Kışanak ve Tuncel'in katılmadığı duruşmada 6 avukat savunma yaptı. Duruşma, savcının geçen duruşmada verdiği mütalaanın tekrar edilmesi ile devam etti. Avukatlar yaptıkları savunmada DTK'nın TBMM'nin de kabul ettiği legal siyasi bir oluşum olduğunu, suç diye tanımlanan tüm çalışmaların belediye ve siyasi bir partinin çalışmaları olduğunu belirtti. Savunma avukatları, propaganda olarak değerlendirilen suçlamaların da ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, kovuşturmanın yenilenmesini, eksik evrakların tamamlanmasını, müvekkillerinin cezaevinde kaldıkları sürenin göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.



Mahkeme heyeti tahliye talebini reddederek, eksik evrakların tamamlanması, Kışanak ve Tuncel'in SEGBİS'le hazır edilmesi için duruşmayı 17 Aralık 2018 tarihine erteledi.