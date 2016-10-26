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BBC Türkçe

Gültan Kışanak ve Fırat Anlı gözaltına alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alındığı açıklandı. Anadolu Ajansı Kışanak ve Anlı'nın "PKK'ya yönelik soruştuma kapsamında" gözaltına alındığını yazdı. Diyarbakır polisi, Büyükşehir Belediyesi binas

26 Ekim 2016 01:35

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, Kışanak ve Anlı'nın "PKK'ya yönelik soruştuma kapsamında" İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

AA, Kışanak'ın Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Fırat Anlı'nın da evine yapılan baskınla gözaltına alındığı belirtildi.

Kışanak ve Anlı'nın avukatı Mehmet Emin Aktar, belediye eş başkanlarının gözaltına alındığı bilgisini teyit etti.

Aktar "Fırat Anlı'nın evinde polis araması devam ediyor" dedi.

Kışanak ve Anlı'nın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı haberinin duyulmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının çevresi de polis ekiplerince kordon altına alındı. Polisin giriş çıkışlara izin vermediği belirtildi.

Polisi, Büyükşehir Belediyesi binasında da arama yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dİyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Twitter'dan yazdığı mesajda Kışanak'ın evinde de arama yapıldığını belirtti.

HDP Genel Merkezi de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları kınadı.

Kışanak ve Anlı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilmişti.

Kışanak geçmişte de Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanlığını yapmıştı.

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