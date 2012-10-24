T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gültan Kışanak: Polis zihinsel engelli gencin göğüs kafesini kırdı!

BDP'lilerin Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yaptıkları eylemde olaylar çıktı

24 Ekim 2012 21:03

 

- Ruken Tuncel

 
 
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP İstanbul Kadın Meclisi öncülüğünde Bakırköy Kadın Cezaevi önünde başlatılmak istenen 3 günlük açlık grevi eylemine katıldı. Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak polisin sert müdahalesi ile karşılaşanlar arasında yer alan Ramazan Atay adlı zihinsel engelli gencin göğüs kafesinin kırıldığını öne sürdü.
 
Aralarında BDP İstanbul  İl Eşbaşkanı Asiye Kolçak, sanatçı Ferhat Tunç ve Halkların Demokratik Kongresi(HDK) Yürütme kurulu Üyesi Garo Paylan'ında  bulunduğu çok sayıda kişi oturma eylemi yapmak istediği sırada polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polisin tazyikli su ve biber gazı kullandığı eylemde 10 kişi ayarlandı.
Yaşanan olayların ardından BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve bazı BDP'li yetkililer polisin oluşturduğu barikatları aşarak, cezaevi önünde  açlık grevi eylemi başlattı.
 
 

'Zihinsel engelli çocuğun göğüs kafesi kırıldı'

 
 
BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde T24'e yaptığı açıklamada, Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yaşanan olaylarda zihinsel engelli bir gencin ağır yaralandığını söyledi. Kışanak, "Polis, Bakırköy'de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)  önüne geçen zihinsel engelli gencin göğüs kafesini kırdı" dedi. Göğüs kafesinde kırıklar olduğu öğrenilen zihinsel engelli gencin ismini  Ramazan Atay olarak açıklandı.
 

 

ETİKETLER

bdpgültan kışanakruken tuncelramazan atayzihinsel ebgelli çocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24