Gültan Kışanak: Polis zihinsel engelli gencin göğüs kafesini kırdı!

- Ruken Tuncel

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP İstanbul Kadın Meclisi öncülüğünde Bakırköy Kadın Cezaevi önünde başlatılmak istenen 3 günlük açlık grevi eylemine katıldı. Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak polisin sert müdahalesi ile karşılaşanlar arasında yer alan Ramazan Atay adlı zihinsel engelli gencin göğüs kafesinin kırıldığını öne sürdü.

Aralarında BDP İstanbul İl Eşbaşkanı Asiye Kolçak, sanatçı Ferhat Tunç ve Halkların Demokratik Kongresi(HDK) Yürütme kurulu Üyesi Garo Paylan'ında bulunduğu çok sayıda kişi oturma eylemi yapmak istediği sırada polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polisin tazyikli su ve biber gazı kullandığı eylemde 10 kişi ayarlandı.

Yaşanan olayların ardından BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve bazı BDP'li yetkililer polisin oluşturduğu barikatları aşarak, cezaevi önünde açlık grevi eylemi başlattı.

'Zihinsel engelli çocuğun göğüs kafesi kırıldı'

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde T24'e yaptığı açıklamada, Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yaşanan olaylarda zihinsel engelli bir gencin ağır yaralandığını söyledi. Kışanak, "Polis, Bakırköy'de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önüne geçen zihinsel engelli gencin göğüs kafesini kırdı" dedi. Göğüs kafesinde kırıklar olduğu öğrenilen zihinsel engelli gencin ismini Ramazan Atay olarak açıklandı.