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BBC Türkçe

Gültan Kışanak hakkında 230 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında 230 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

29 Kasım 2016 17:46

Demokratik Birlik Partisi'ne (DBP) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında toplam 230 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), 30 Ekim'de tutuklanan Gültan Kışanak'ın 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapmak' ile suçlandığını bildirdi.

kayyum olarak atanmıştı

DHA'ya göre, "Savcı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Gültan Kışanak'ın, milletvekili olduğu dönemde katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Nevruz kutlamaları, çeşitli mitingler ve 2012 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları, Belediye Başkanı olduktan sonra Silvan, Sur, Cizre, Nusaybin ve Şırnak'ta sokağa çıkma yasakları, Suruç katliamı ve mitinglerde toplam 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği" belirtildi.

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