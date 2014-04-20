'Gül'süz AKP'de başbakan adayı Davutoğlu, alternatifi Babacan' iddiası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Bugünkü koşullar altında siyaset planım yok” sözlerinin ardından cumhurbaşkanlığıyla ilgili yeni senaryolar tartışılırken, Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin, “Gül’süz AKP” formülünün konuşulmaya başlandığını yazdı.

Ömer Şahin, “Cumhurbaşkanı Gül'ün 'Bu şartlarda yokum' mesajı gözleri potansiyel başbakan adaylarına çevirdi. 'Gül'süz AK Parti' formülünde öne çıkan isim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Sürpriz ise Başbakan Yardımcısı Ali Babacan” dedi.

Ömer Şahin’in Radikal gazetesinin bugünkü (20 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan “Gül' yerine 'Davutoğlu' formülü” başlıklı yazısı şöyle:

'Gül' yerine 'Davutoğlu' formülü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Bu şartlarda gelecekle ilgili siyaset planım yok” sözleri Erdoğan sonrası senaryoların güncellenmesine yol açtı. Başbakan Erdoğan genel tutumundan taviz vermez, Cumhurbaşkanı Gül de geri adım atmazsa ‘Putin - Medvedev’ modeli geçerliliğini yitiriyor. Bu beklenmedik durum ‘Gül’süz AK Parti’ senaryosunun önünü açıyor. Erdoğan’ın Köşk’te, Gül’ün de evde olacağı bir tabloda Başbakanlık ve parti liderliği makamlarına yakıştırılan isimler belli. Bunlardan birisi var ki son günlerde ismi ön plana çıkmış durumda: O da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu.

AK Parti, ‘Hoca’ formülünü yüksek sesle konuşur oldu. Her ne kadar Suriye, Mısır politikaları ‘eksi’ hanesine yazılsa da Ahmet Davutoğlu’nun parti içerisindeki yıldızı parlıyor. ‘Paralel yapı’ya ilişkin çıkışları ve Başbakan Erdoğan’ın ses kısıklığı nedeniyle katılamadığı Konya mitingindeki sahne performansı ‘Hoca’nın parti içindeki gücünü artırmış görünüyor. Davutoğlu’nun bir şansı da Başbakan’ın politikalarına yön veren danışman, düşünce kuruluşları ve akademisyenlerin verdiği destek. Davutoğlu’nu isteyen çevreler ‘Yeni Türkiye’ için yeni kadroların işbaşına gelmesinden yana . 3 dönem kuralının değişmesine karşılar .

Sürpriz isim Ali Babacan

Siyaseti bırakacağını daha önce açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın peşini bırakmayan isim sayısı da az değil. Türkiye’nin çok fazla gerildiğini, kutuplaştığını düşünenler dış çevrelerle, sermayeyle iyi ilişkisi olan Babacan’ın en azından bir dönem Başbakanlık yapmasını istiyor.

Başbakan adayları

Erdoğan aday olur ve seçilirse ağustos itibariyle iki makam birden boşalacak. Başbakan’ın istifası hükümetin toptan düşmesi demek. Başbakan ve bakanlar kurulu yeniden oluşacak. Erdoğan istediği milletvekiline hükümeti kurma görevi verebilir. ‘Geçiş dönemi’ düşünülürse favori isimler Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin. Erdoğan’ın parti liderliğine düşündüğü isme direkt görev verebileceği de söyleniyor. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması AK Parti Genel Başkanlığı makamını da boşaltıyor. Bu koltuğa 45 gün içerisinde seçim yapılmak zorunda. Erdoğan’ın partideki koltuğu için öteden beri yakştırma yapılan çok sayıda isim var. Davutoğlu, Babacan, Arınç kadar adı geçen güçlü bir isim de Numan Kurtulmuş. Milletvekili olmadığı için Kurtulmuş’un başbakanlık şansı bulunmuyor. Olası bir ‘eşbaşkanlık’ modelinde adı en fazla geçen isim Numan Kurtulmuş olarak görülüyor. Şunu da hatırlatmak gerek; Adı olası başbakan adaylığı için geçen isimleden Bülent Arınç, Ali Babacan ve Binali Yıldırım 3 dönem kuralı değişmezse 2015 yılı seçimlerinde siyasete bir dönem ara vermek zorunda kalacaklar arasında.