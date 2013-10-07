Gülsuyu'ndaki şafak baskınında 53 yaşındaki Cansever'e de gözaltı

Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenaze töreninde yüzlerinde maske ve ellerinde kaleşnikof silahlarla eylem yapan gruplara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Gezi olayları sırasında polise sapanla taş atarken görüntülenen 53 yaşındaki Emine Cansever de gözaltına alındı.

İsmail Sağıroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ne şafak baskını düzenledi. 29 Eylül günü Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in uyuşturucu çetesi tarafından öldürülmesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleye operasyon düzenlemişti. Operasyonda Gedik'in katil zanlısı "Bingöllüler çetesi" olarak bilinen gruptan 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Olaylarda hayatını kaybeden Gedik'in cenazesi ise bir süre Armutlu Boğaziçi Cemevi'nde bekletildikten sonra Gülsuyu'na getirilmiş, buradan da Gazi Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verilmişti. Gedik'in cenaze töreninde objektiflere ellerinde kaleşnikof, yüzlerinde maskeli bir grup takılmıştı.

500 polise baskın

Cenaze törenindeki silahlı gösterinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Törende havaya uzun namlulu silahlarla ateş eden göstericiler MOBESE ve güvenlik kameralarından tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişilerin Gülsuyu ve Gazi Mahallesi'nde oturduklarını belirledi. Tespitlerin ardından dün sabah saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteği ile iki mahalleye şafak baskını düzenlendi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 70'i aşkın adrese baskın düzendi, 35 kişi gözaltına alındı. Terör polisinin aradığı evlerden 1'i M-16 görünümüne dönüştürülmüş uzun namlulu tüfek, 1 Glock ve 6 tabanca bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada baskın yapılan adreslerde yasadışı örgütlere ait çok sayıda dökümana el konulduğu açıklandı.

Ateş eden gözaltında

Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer alan İsmail Bilgili'nin Gazi Mahallesi'ndeki cenaze töreninde havaya ilk ateş eden kişi olduğu iddia edildi. Polisin Bilgili ile beraber kalaşnikof tüfeklerle gösteri yapan diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Taksim Gezi Parkı 'ndaki olaylar sırasında polise sapanla taş atarken görüntüleri yayınlanan 53 yaşındaki Emine Cansever de Gülsuyu'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Cansever'in DHKP-C içerisinde Devrimci İşçi Kolu'nda faaliyette olduğu iddia edildi.

Kira verilmedi

Polisin operasyon düzenlediği adreslerden birisi ise Sancaktepe Sarıgazi Halklar Derneği oldu. İncelemede örgütün derneğin olduğu binaya zorla girdiği ve 4 aydır kira vermediği iddia edildi. Örgütün Gülsuyu'ndaki dernek binasına da 6 aydır kira vermediği öne sürüldü.