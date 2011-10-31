T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülsünler Köyündeki deprem kamerada VAN (A.A)

31 Ekim 2011 13:18

-Gülsünler Köyündeki deprem kamerada VAN (A.A) - 31.10.2011 - Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığı Gülsünler köyünde depremden sonra amatör kamerayla çekilen görüntüler ortaya çıktı.  Van'da Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve akrabaları Selami ile Gurbet Öztürkcü çiftinin Gülsünler köyündeki düğün törenine giden lise öğrencisi Kenan Diler'in amatör kamerasıyla çektiği görüntülerde, düğünde halay çeken vatandaşların depremde yıkılan evlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarması, insanların feryatları ve ağıtları yer alıyor.  Görüntülerde, depremden sonra yavrularını kanatlarının altına alan hindinin çabası ile depremden yaklaşık 4 saat önce kaydedilen karıncaların tek sıra halinde evin tavanına doğru hareketi ilgi çekiyor. Bu arada, köyde vatandaşların çoğunun Selami ve Gurbet Öztürkcü'nün düğününde olması çok sayıda hayatı kurtardı.  Kenan Diler, depremde evlerin neredeyse tamamının yıkıldığını, köydeki hemen herkesin düğünde olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirterek, ''Görüntülerde de gördüğünüz gibi 10 kişi enkaz altında kaldı. Bunlardan 2'si öldü, 8'i yaralı olarak kurtarıldı. Bu düğünün olması bence birçok kişinin hayatını kurtardı'' diye konuştu.  Diler, düğün için geldiği köyde misafir olduğu evin odasının duvarında karıncaların hızla ilerlediğini gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:  ''Saat 09.10 sıralarında misafir olduğumuz evde kahvaltı yaptık. Duvarda karıncaların hızla ilerlediğini gördüm ve bunu kameraya kaydettim. Karıncalar tek sıra halinde yerdeki yuvalarından aldığı yiyecekleri hızla ve telaşla evin tavanına taşıyorlardı. Depremin ardından internete baktığımda karıncaların depremin habercisi olduğunu okudum ve bu nedenle bu görüntüleri Anadolu Ajansı ile paylaşmak istedim.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24