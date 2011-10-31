-Gülsünler Köyündeki deprem kamerada VAN (A.A) - 31.10.2011 - Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığı Gülsünler köyünde depremden sonra amatör kamerayla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Van'da Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve akrabaları Selami ile Gurbet Öztürkcü çiftinin Gülsünler köyündeki düğün törenine giden lise öğrencisi Kenan Diler'in amatör kamerasıyla çektiği görüntülerde, düğünde halay çeken vatandaşların depremde yıkılan evlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarması, insanların feryatları ve ağıtları yer alıyor. Görüntülerde, depremden sonra yavrularını kanatlarının altına alan hindinin çabası ile depremden yaklaşık 4 saat önce kaydedilen karıncaların tek sıra halinde evin tavanına doğru hareketi ilgi çekiyor. Bu arada, köyde vatandaşların çoğunun Selami ve Gurbet Öztürkcü'nün düğününde olması çok sayıda hayatı kurtardı. Kenan Diler, depremde evlerin neredeyse tamamının yıkıldığını, köydeki hemen herkesin düğünde olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirterek, ''Görüntülerde de gördüğünüz gibi 10 kişi enkaz altında kaldı. Bunlardan 2'si öldü, 8'i yaralı olarak kurtarıldı. Bu düğünün olması bence birçok kişinin hayatını kurtardı'' diye konuştu. Diler, düğün için geldiği köyde misafir olduğu evin odasının duvarında karıncaların hızla ilerlediğini gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: ''Saat 09.10 sıralarında misafir olduğumuz evde kahvaltı yaptık. Duvarda karıncaların hızla ilerlediğini gördüm ve bunu kameraya kaydettim. Karıncalar tek sıra halinde yerdeki yuvalarından aldığı yiyecekleri hızla ve telaşla evin tavanına taşıyorlardı. Depremin ardından internete baktığımda karıncaların depremin habercisi olduğunu okudum ve bu nedenle bu görüntüleri Anadolu Ajansı ile paylaşmak istedim.''