Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni adresi Hürriyet oldu

Türkiye'nin tek hafta sonu gazetesi olan Gazete Oksijen'in iki hafta önce gerçek hikayaler yazdırıp iki sayfa açtığı Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcoğlu, haftalık yazılarıyla Hürriyet gazetesinde olacak.

İki hafta önce Gazete Oksijen'de gerçek hayat hikayeleri yazmaya başlayan Gülseren Budayıcoğlu'nu çok geçmeden Hürriyet kaptı ve sayfalarını açtı...

Medyatava'nın haberine göre; Budayıcıoğlu bu cumartesiden itibaren her hafta Hürriyet okurlarıyla buluşacak.

"Masumlar Aparmanı", "Kırmızı Oda", "Camdaki Kız" gibi romanları diziye uyarlanan Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu, "Hasta haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle tartışılıyordu.