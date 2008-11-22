Gülşen'e polis şoku

İzmit'te yeni açılan bir gece kulübünde dün gece ilk kez sahneye çıkan pop sanatçısı Gülşen, henüz iki parçasını seslendirdikten sonra içeriye giren polis ekiplerini görünce şok oldu.



İçerde kimlik kontrolünün de yapıldığı gece kulübünde işletmecinin Kocaeli Valiliği'nden saat 04.00'e kadar izin alındığını bildirmesine rağmen polis "Bizdeki izniniz 02.00'ye kadar" diyerek programı sona erdirdi.



Gülşen ikinci şarkısını söylerken resmi ve sivil ekipler ışıkları yaktırıp müziği de susturduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Gece kulübünün belgelerini de inceleyen ekipler, "Sizin izniniz saat 02.00'ye kadar" diyerek programın da hemen bitirilmesini istedi. İşletmeci Burhan Aydemir ise, kulübün saat 04.00'e kadar açık kalabilmesi için Kocaeli Valiliği'nden izinleri olduğunu, geçtiğimiz hafta da aynı izinle programa devam ettiklerini söyleyip belgeyi de göstermesine rağmen, polis yetkilileri "Bizdeki izniniz 02.00'ye kadar" diyerek programın devam etmesine izin vermedi. Kulüpteki izin tartışmaları uzun süre devam etti.



Bu gelişmeler karşısında şok olan Gülşen, "Bu benden kaynaklanan bir olay değil. İşletmeden kaynaklanan bir olay" diyerek hayranlarından özür diledi.



