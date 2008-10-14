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Gülşen ve Demet'e vergi denetimi

Binlerce dolar kazanan şarkıcı Demet Akalın ve Gülşen menajerleri düşük fatura kestiği için yargılanıyor.

14 Ekim 2008 03:00

'Paralarını harcayacak yer bulamayan' Demet Akalın ve Gülşen'in menajeri düşük fatura kestiği için yargılanıyor. Maliye iki şarkıcının da peşinde.

Daha önce de yargılandı!

Allah vergisi güzellikleri ve sesleriyle milyonlar kazanan sanatçıların başı 'vergi' ile dertte! Demet Akalın ile Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten Maliye tarafından mahkemeye verildi. Düşük fatura kestiği iddia edilen Şentürk, geçen yıl da aynı suçlamayla yargılanmıştı. Maliye, "Parayı harcayacak yer bulamıyorum" diyen Akalın ile Gülşen'in faturalarını da inceliyor!

Gülşen'in borcu 700 bin YTL

30-40 Bin YTL ücret almadan sahneye çıkmayan Demet Akalın ile Gülşen, geçtiğimiz yıllarda 'Vergi Yüzsüzleri' listesinde de yer almıştı. İki ünlünün aldıkları ücretin üçte birinin faturada gösterilmesi hakkında bilgileri olduğu ve ceza alacakları söyleniyor. Müzik piyasasında Gülşen'in vergi borcunun 700 bin YTL'yi bulduğu da iddia ediliyor.

Mahkemeye çıkıp ifade verecekler

Kendi faturaları da Maliye tarafından incelemeye alınan Demat Akalın ile Gülşen, önümüzdeki günlerde menajerleri Haluk Şentürk'ün davasında ifade verecek.

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