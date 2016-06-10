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Gülşen ile Ozan Çolakoğlu bugün Barcelona'da evleniyor

Çiftin nikâhı kentin en lüks oteli W Hotel’de kıyılacak. B

10 Haziran 2016 10:58

Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, bugün Barcelona’da evleniyor. Dün İspanya’ya arkadaşlarıyla giden çiftin nikâhı kentin en lüks oteli W Hotel’de kıyılacak. Balayı ise Dubai’de olacak.

Türkiye'den yakın dostlarını özel uçakla Barcelona'ya götüren Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, geceliği yaklaşık 3 bin lira olan otelde 15 Haziran'a kadar kalmayı planlıyor. İkilinin nikâh için Barcelona'yı seçmesinin özel bir nedeni var... Ozan Çolakoğlu, bir konser için gittikleri İspanya'da Gülşen'e aşkını ilan etti ve ilişkileri burada başladı.

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GülşenOzan Çolakoğlubugün evleniyorBarcelonada nikah

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