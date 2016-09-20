Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan'ın cenazesine katılamadı

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Bizim Kız ve Mahçup Delikanlı başta olmak üzere çok sayıda filmde birlikte rol almıştı
20 Eylül 2016 00:13
Tarık Akan ile rol aldığı 'Ah Nerede' filmiyle Türk sinemasında iz bırakan Gülşen Bubikoğlu'nun Amerika'da olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi.
Milliyet’te yer alan habere göre, dün son yolculuğuna uğurlanan Yeşilçam'ın efsane ismi Tarık Akan'ın hem Muhsin Ertuğrul'daki anma töreninde hem de Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde on binler son görevdeydi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin yer aldığı törenlerde, gözler birlikte birçok filmde başrol oynadıkları Gülşen Bubikoğlu'nu aradı. Ancak Bubikoğlu'nun Amerika'da olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi.
Bubikoğlu ve Akan'ın birlikte rol aldığı bazı filmler
Mahçup Delikanlı
Ah Nerede
Evcilik Oyunu
Yaz Bekarı
Kader Bağlayınca
Bizim Kız
Alev Alev
Kıskıvrak
Paramparça