Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan'ın cenazesine katılamadı

Tarık Akan ile rol aldığı 'Ah Nerede' filmiyle Türk sinemasında iz bırakan Gülşen Bubikoğlu'nun Amerika'da olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, dün son yolculuğuna uğurlanan Yeşilçam'ın efsane ismi Tarık Akan'ın hem Muhsin Ertuğrul'daki anma töreninde hem de Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde on binler son görevdeydi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin yer aldığı törenlerde, gözler birlikte birçok filmde başrol oynadıkları Gülşen Bubikoğlu'nu aradı. Ancak Bubikoğlu'nun Amerika'da olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Bubikoğlu ve Akan'ın birlikte rol aldığı bazı filmler

Mahçup Delikanlı

Ah Nerede

Evcilik Oyunu

Yaz Bekarı

Kader Bağlayınca

Bizim Kız

Alev Alev

Kıskıvrak

Paramparça

Akan ve Bubikoğlu'nun unutulmaz sahnesi