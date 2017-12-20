Gülse Birsel'den siyasetçilere çağrı: Biz misafir ederiz yav; gelin filmimizi izleyin, beraber gülün, eğlenin

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, iktidar ve muhalefet "taraftar"larını, televizyonlarda birbirine esip gürlediğini söyleyerek, siyasileri senaristliğini üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu, "Aile Arasında" filmine davet etti. "Bir faydamız olacaksa tüm parti liderleri ve vekilleri beraber filmimizi izlemeye çağırıyorum" diyen Birsel, "Gerekirse biz misafir ederiz yav. Gidin, bir salonda beraber gülümseyin, gülün, eğlenin, kahkaha atın. Ne kadar çok ortak yanınız bulunduğuna, duygularınızın ne kadar benzer olduğuna inanamayacaksınız" ifadesini kullandı.

Birsel siyasetçilere, "Bu, komedi yazarı olarak nacizane benim teklifim. Başka yollar da vardır muhakkak doğru bir iletişim, güler yüzlü bir siyaset, zarif bir hitabet ve nazik bir tartışma dili kurmak için" dedi.

Gülse Birsel'in, "N’aptınız o işleri?" başlığıyla (20 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

28 Kasım’da ‘Aile Arasında’nın İstanbul galası yapıldı. O gün bugündür Adana, Ankara, İzmir, Antalya, Köln, Amsterdam galaları, röportajlar, çekimler, özel gösterimler, basın davetleri koşturmaktan memleket meseleleriyle ilgilenemedim.

Memleketin, benim kendisinin meseleleriyle ilgilenmesem de gayet güzel idare etmesini mutlulukla izliyorum. Ancak takdir edersiniz ki ben konulara uzak kaldım, gündemden koptum. E bizim ülkemiz bir Norveç de değil neticede. 2-3 hafta uzaklaştığınızda sadece meteoroloji haberlerinde hareketlilik olmuyor. Cahilliğimi mazur görün, bu esnada neler neler değişti, en son ne noktadayız, lütfen aydınlatın:

- Şu aralar Amerika dost mu, düşman mı? Aramız iyi mi, kötü mü?

- Amerika için vize alınamıyor mu, alınıyor mu, 2019 Ocak randevusu filandı ölme eşeğim ölme mi?

- Dolar düştü mü, çıktı mı?

- Ekonomi dış mihraklar tarafından bozuldu mu, sayemizde yüksek büyümeydi filandı, tekrar düzeldi mi?

- Suudi Arabistan İsrail’i kardeş ülke, “Bir millet iki vatan” filan ilan etti mi, eli kulağında mı?

- Reza iyi adam mı, kötü adam mı?

- Reza Zarrab mı, Rıza Sarraf mı, Reza Zarraf mı?

- Trump hâlâ dünyanın en güçlü ülkesini yönetiyor mu? Harbi mi, barbi mi?

Bazen aile arasında geçen kurgusal bir komedi dünya düzeninden daha mantıklı, daha tutarlı ve daha inandırıcı. Yemin ederim böyle!

Bağrışmayın, gülüşün

İktidarla muhalefet yine birbirine esip gürlüyor.

İktidar ve muhalefet taraftarları televizyonlarda farklı tarafları haklı bulup birbirine esip gürlüyor.

İktidara ve muhalefete oy verenler bunları görüp, birbirlerine esip gürlesin mi, selam vermeyi bıraksın mı, ne yapsın bilemiyor.

İnsan insana, vatandaş vatandaşa ince ince kuruluyor. Faydasız, manasız, vakit ve enerji israfı bir bağırış çağırıştır gidiyor.

Ukalalık gibi olmasın ama insan bir süre uzakta olup dışarıdan bakınca hayatın uydu resmini daha net görüyor gerçekten.

Son iki haftada milyonlarca insanın yüzünü güldürerek, birbirini tanımayan farklı insanların aynı mekânda, yan yana, göz göze kahkaha atmasını sağlayarak yaşadığımız mutluluk, aldığımız dua, duyduğumuz iltifat paha biçilmez.

Bir faydamız olacaksa tüm parti liderleri ve vekilleri beraber filmimizi izlemeye çağırıyorum. Gerekirse biz misafir ederiz yav. Gidin, bir salonda beraber gülümseyin, gülün, eğlenin, kahkaha atın. Ne kadar çok ortak yanınız bulunduğuna, duygularınızın ne kadar benzer olduğuna inanamayacaksınız. Başka komedi filmi de olur, tiyatro oyunu da olur, fark etmez. İki saat bağırışmaya ara verin, beraber gülün. Vallahi bak.

Bu, komedi yazarı olarak nacizane benim teklifim. Başka yollar da vardır muhakkak doğru bir iletişim, güler yüzlü bir siyaset, zarif bir hitabet ve nazik bir tartışma dili kurmak için.

Ha diyorsanız ki bizim hobimiz bu, siyasetin bu tarzı popüler, bağırış çağırış yükselen değer...

Ben susuyorum!