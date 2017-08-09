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Gülse Birsel'den 'Organik Hoşaf'a alternatif icatlar

'Organik Hoşaf'a alternatif 'projelerini' sıraladı...

09 Ağustos 2017 18:23

TRT Haber'in 'Bir Fikrin mi Var' isimli girişimcilik yarışmasında 'Organik Hoşaf' projesi finale gitmeye hak kazanmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Hürriyet yazarı Gülse Birsel de, 'Organik Hoşaf' projesine alternatif fikirlerini yazdı.

Gülse Birsel'in Hürriyet'te yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

TRT’deki “Bir Fikrin mi Var?” yarışmasında finale kalan organik hoşaf projesi, birkaç gündür ortalığı sallıyor.

İtiraf edeyim, haberi ilk okuduğumda ben de bazı fikirlerimle yarışmaya iştirak etmek istedim. Mikrodalgada birkaç dakikada pişirilen “Hızlı ramazan pidesi” projemle vatandaşa 4 mevsim pide keyfini tattırmak mesela... Evde hazırlanabilecek donmuş döner, vakumlu pide, salçalı sos, yoğurt ve tereyağından oluşan “İskender Kebap Kit’i” de fikirlerim arasında... Bir başka projem deniz mevsimiyle alakalı. Yerli ve milli alışkanlıklarımızdan zeytinyağı ve kola sürerek yanmak, sonra cilt yanıklarını yoğurtla iyileştirmek işini, neden daha şık ambalajlar ve kokulu ürünlerle pekiştirmeyelim? Bu amaçla “Gül kokulu sürmelik zeytinyağı-şekersiz kola-aloe veralı süzme yoğurt” üçlüsü, pekâlâ bir yaza özel güzellik paketi olarak satılabilir? Yukarıdakiler orijinal fikirlerimdir, yürütüp pazarlayan olursa, avukatım fitil fitil burnunuzdan getirir, şimdiden uyarayım!

Ama organik hoşafa gelirsek, önce şunu netleştirelim, yarışmada birinci olan hoşaf değil, fikir hız ayarlı yol kasisi projesi.

Organik hoşafın eleştirildiği konu zaten birinci olması değil, Alzheimer hastaları için portatif fizik tedavi cihazını eleyerek finale kalması. Yarışmanın yöneticileri oldukça küskün bir ifadeyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada en çok altı çizilen husus, bu programın “bilim değil girişimcilik"

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Gülse BirselOrganik HoşafprojeTRTyarışma

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