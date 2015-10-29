Gülse Birsel'den İngiltere'ye: Bana burada mültecilik verir misiniz?

Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi CEFTUS (Center for Turkey Studies) tarafından ödüle layık görülen ünlü televizyon yıldızı ve yazar Gülse Birsel, ödül töreninde İngilizce yaptığı konuşmada Türkiye’deki son gelişmelere gönderme yaparak, “Bana burada mültecilik verir misiniz?” diyerek espri yaptı. Birsel, Türkiye’de komedyenlerin son zamanlarda işinin zorlaştığını belirtti.

CEFTUS dördüncü kuruluş yıl dönümünü dün gece görkemli bir törenle kutladı. Marriott Grosvenor Hotel'de düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri dışında İngiliz parlamenterler ile politikacılar da katıldı.

Gecede Toplumsal Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Daily Telegraph gazetesinde çalışan Raziye Akkoç'un medya, Haringey Belediye Meclis üyesi Peray Ahmet'in politika, Profesör Ayla Göl, Mustafa ve Döndu Durmaz eğitim, halk oyunları eğitmeni Mehmet Karakuş'un sanat, Ali Doğan, Seval Taşdemir ve İsmail Bulut'un sağlık alanında ödüllendirildiği gecede, iş kadınları Jale Erentok ve Saniye Unal, iş adamları Derviş Arslan, Kemal Kaya, İbrahim Ahmet, İbrahim Uzun, Ali-Hüseyin Osoy kardeşler ve Nihat Ozdal da ödüle layık görüldüler.

CEFTUS'un dördüncü kuruluş yıldönümü gecesinin en çok dikkat çeken isimlerinden birisi ünlü TV yıldızı ve yazar Gülse Birsel oldu. Yazarlığıyla gündemde olan Birsel, CEFTUS jürisi tarafından ödüle layık bulunurken, İngilizce yaptığı konuşmada Türkiye'deki son gelişmelere de esprili bir dille göndermelerde bulundu. Türkiye'de komedyenlerin son zamanlarda işinin zorlaştığını belirterek, "Bana burada mültecilik verir misiniz?" diyerek espri yaptı ve salondan alkış aldı.