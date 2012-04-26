Gülse Birsel: Engin Günaydın Yalan Dünya'da oynamayacak

Son olarak Antalya TV Ödülleri’nde 5 ödül birden kazanan “Yalan Dünya” dizisinin kadrosuna yeni yayın döneminde Engin Günaydın’ın da katılacağı iddiası gündeme ortaya atıldı. Ancak dizinin yaratıcısı Gülse Birsel, bu iddiayı yalanladı. Birsel 'Artık bu kadar popüler iş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü çıkan yalan haberlerle uğraşmaktan fenalık geldi' açıklamasını yaptı

Milliyet'in haberine göre, her şey Günaydın'ın Gülağa rolüne hayat verdiği "Muhteşem Yüzyıl" dizisinden 8 bölüm sonra ayrılacağını duyurmasıyla başladı. Ardından Gülse Birsel'in geçen hafta ekrana gelen bölümde Tülay karakterine "Avrupa Yakası" dizisinde Günaydın'ın canlandırdığı Burhan bey taklidi yazması iddiaları güçlendirdi. Ancak dizinin yaratıcısı Gülse Birsel gündeme gelen "Engin Günaydın Yalan Dünya'ya geliyor" şeklindeki iddiayı yalanladı.

Birsel, "Konuşulanlar doğru değil. Engin'i dizi kadrosuna almak aklımızın ucundan geçmedi. Zaten 17 karakterimiz var ve daha onların tadını çıkarmış değiliz. Artık bu kadar popüler iş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü çıkan yalan haberlerle uğraşmaktan fenalık geldi. Sanal dünya yalan dünya olmuş. Bugün herhangi bir siteye 'Gülse Birsel gay' yazsam bu hemen haber olabiliyor" açıklamasını yaptı.



