Gülse Birsel'den sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine Avrupa Yakası göndermesi

Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Yalan Dünya dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından Instagram hesabından Avrupa Yakası'ndaki bir sahneyi paylaştı.

Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un olduğu bir sahneyi Instagram'dan paylaşan Birsel, "Son Covid 19 yasaklarına göre hangi akşam saat kaçta kim tam olarak nerede olacak, paket servis hafta ortası kaça kadar, hafta sonu restorandan tatlı helva getirtme vaktimiz olacak mı yoksa o da 20.00’den sonra şey mi..." notunu yazdı. Birsel'in paylaştığı video kısa sürede 500 binden fazla izlendi.

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