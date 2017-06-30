Gülriz Sururi: Mehmetçiklerimiz paralı asker muamelesi görüyor, şehitten önce maktul oluyor; onlara adalet için yürüyorum

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne katılan tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, Türkiye’ye ‘her şeyi parçalayıp yok etmek isteyen bir güç’ geldiğini ve bu yürüyüşün de geç de olsa bununla mücadele için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yürüyüşün 16. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen 88 yaşında Sururi, ‘paralı asker’ olarak kullanıldığını ifade ettiği Mehmetçikler, cezaevindeki gazeteciler ve cahil ‘bırakılan’ gençler için yürüdüğünü kaydetti.

Adalet Yürüyüşü’nün bir başlangıç olduğunu belirterek “İlk günden beri takip ediyorum, çığ gibi büyüyüşü müthiş bir mutluluk veriyor. Ülkeye bu yürüyüş demokrasiyi getirecek” diyen Sururi, T24’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adalet dediğim zaman Mehmetçiklerimiz birinci planda geliyor benim için, çünkü bu çocuklar vatanı korumak için savaşmıyorlar, paralı asker muamelesi görüyorlar. Bence şehitten önce hepsi maktul oluyorlar. Ben buna karşıyım, bunun devam etmesini istemiyorum.

“Cahil gençler yerleşip bu ülkenin sahibi olacaklar diye çok korkuyorum”

İkinci olarak basınımız, gazetecilerimiz için adalet istiyorum. En önemlisi de eğitim için adalet istiyorum. Cahil gençler yerleşip bu ülkenin sahibi olacaklar diye çok korkuyorum. Tam zamanında başladı bu yürüyüş, inşallah Kemal beyi cumhurbaşkanı olarak da görmek isterim çok.

“Sanki bu ülkeye bir güç geldi ve her şeyi parçalayıp yok etmek istiyor”

Ekonomimiz kötü durumda, her şeyi ithal ediyoruz, ihracatımız bitti, topraklarımız, yeşillerimiz katledildi; sanki bu ülkeye bir güç geldi ve her şeyi parçalayıp yok etmek istiyor. Ve biz de bu güce karşı biraz geç de olsa çok anlamlı bir biçimde mücadele etmeye başladık. Kemal Beyle yan yana gelip yürüdüğüm için çok mutluyum ve başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Bu iş burada durmayacak, bu bir başlangıç ve sonucu gelecek. Ülkeye bu yürüyüş demokrasiyi getirecek.