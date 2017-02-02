Gülriz Sururi: İnsan bunu okuduktan sonra nasıl "Evet" diyebilir

Tiyatro oyuncusu 87 yaşındaki Gülriz Sururi, Washington merkezli Freedom House'un "Dünyada Özgürlükler Raporu"nu sosyal medya hesabında paylaşarak "Bunu okuduktan sonra nasıl 'Evet' diyebilir insan" dedi. Türkiye, söz konusu raporda 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke olarak yer alıyor.

Toplam 195 ülkede özgürlüğün irdelendiği, 'Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit' başlıklı raporunu açıkladı. Türkiye 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Freedom House'un raporunda, 87 ülke 'özgür', aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke 'kısmen özgür', 49 ülke de 'özgür değil' ölçeklerinde yer aldı. En özgür ülkenin 100 puanla ölçüldüğü değerlendirmede, 2016 yılı için Türkiye'nin puanı 38 olarak belirtildi.

Söz konusu raporu sosyal medya hesabında paylaşan tiyatrocu Gülriz Sururi, "Bunu okuduktan sonra nasıl 'Evet' diyebilir insan" dedi.