Gülriz Sururi: İktidarlar tiyatroya hep köstek oldu

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 'Zefiros-Ebedi Gençlik Rüzgârı' adlı son kitabı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi etkinliği olan 'BÜ’yülü Bir Gün'de Boğaziçililerle buluştu. Sanatçı, tiyatrodan müzikale, oyuncu ve tiyatro ahlakından dizi ve tiyatro şöhretine kadar pek çok konuya ilişkin tecrübelerini paylaştı Sururi "İktidarlar tiyatroya hep köstek oldu" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi Direktörü Metin Göksel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gülriz Sururi 1960’lardan günümüze tiyatro yaşamından anılarının yanı sıra Türk tiyatrosunun sorunlarına da değindi.

Evrensel'de yer alan habere göre, günümüzde her türlü soruna rağmen genç tiyatrocuların yeni tiyatrolar kurmaya devam ettiklerini belirten Sururi, "Genç oyuncular dizilerden kazandıkları parayla inatla tiyatro yapmayı sürdürüyorlar. Ben gençlere çok inanıyorum. Eğer bir gün başarılı oyun yazarlarımız da olursa inanıyorum ki Türk tiyatrosunun karşısında kimse duramaz" diye konuştu.

1940'ların başında Şehir Tiyatrosu’nun çocuk bölümünde sahneye çıkan ve o tarihten bugüne hiçbir zaman tiyatrodan vazgeçmeyen Gülriz Sururi, yetişmesinde Muhsin Ertuğrul’un önemli katkısı olduğunu belirterek 1960’lardan günümüze değişen tiyatro ortamını da yorumladı. Halka yakın, doğal bir tiyatro ortaya koymak için her dönem mücadeleler verdiklerini anlatan Sururi, son kitabında da yer verdiği "Ayşe Opereti" konusunda 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan sorunlara değindi. Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda sahnelenmesi planlanan operet için tüm varını yoğunu ortaya koyduğunu anlatan Sururi, belediyenin prodüksiyon desteğini geri çekmesiyle büyük bir maddi zorluk içine girdiklerini belirterek "Ancak tiyatro inişli çıkışlı bir yoldur. Bazen çıkışlar o kadar güzel olur ki inişleri unutuverirsiniz" dedi.

Türkiye’de hemen her iktidar döneminde tiyatroya destek değil köstek olunduğunu ifade eden Sururi bugünün oyuncularına ve tiyatro ortamına dair görüşlerini ise şöyle ifade etti: "Bugün konservatuarlar tiyatroya değil, dizilere hizmet ediyor. Ancak dizileri de küçümsemiyorum. Dizilerde oynayan oyuncuları tiyatroda tekrar izlediğimde çok başarılı buluyorum."