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Gülriz Sururi: Cumhuriyeti tekrar kazanacağız

"Korku toplumu olduk"

30 Nisan 2018 12:29

Usta tiyatrocu Gülriz Sururi, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek  erken seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhuriyeti elimizden almaya çalışanlar canımı yakıyor" diyen  89 yaşındaki sanatçı, "Cumhuriyeti tekrar kazanacağız" dedi.

Gülriz Sururi, Posta'ya verdiği röportajda, "Ülke gündemini takip ediyor musunuz?" sorusunun sorulması üzerine verdiği cevapta şunları kaydetti:

"Ediyorum. Benim neslim geleceği çok güzel hayal etmişti. Gelecek çok kötü geldi maalesef. Cumhuriyeti elimizden almaya çalışanlar canımı yakıyor. 'Biz-siz' diye bir ayrılık çıktı. Bu döneme kadar bir tek Türk halkı vardı. Şimdi ikiye bölündük. 'Eğitim şart' denirdi, meğer bunca yıl espride kalmış bu gerçek. Kimse yükselen cehaleti göremedi. Bizim neslimize cumhuriyet yetmedi, demokrasi istedik. Demokrasi yetmedi, daha solu istedik. Şimdi Cumhuriyetimizi yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Böyle devam edemez. Varlıklı olanların, imkanı olanların çoğu ülkeyi terk etmek istiyor. Haklılar. Bu haliyle bu ülkede durulmaz, yaşanmaz. Yaşanmaz hale geldi. 

"Korku toplumu olduk"

Korku toplumu olduk. İnsanlar evlerine kapandı. Herkes, 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyor. Halbuki en çok kendilerini sokuyor yılan. Dünyadan haberleri yok. Ama umutsuz olmayın, Cumhuriyeti yeniden kazanacağız. Benim tek rehberim Atatürk’ün eseri ‘Nutuk’tur. Benim için Allah vicdan demek. Vicdan da zaten benim içimde. Ama politikacılar vicdansız. Ve güç onların elinde. Baksanıza, anayurdu demir ağlarla değil, betonlarla ördüler. Kimse Atatürk’ü tanımıyor. Bilselerdi taparlardı ona! Ama hâlâ şansımız olduğunu biliyorum. 20 sene sonra dünyaya örnek olacak bir ülke haline geleceğimizi umuyorum. Tabii gerçekten emek verirsek."

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