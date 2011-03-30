Gül:Oğlumu benden bunun için mi kopardın

T24 - 9 yaşındaki Fırat'ın Gürcü üvey anne ve anneanne tarafından katledilmesi Gaziantep'te yaşayan öz anneyi yıktı. Meryem Gül, 'Eşim 4 yaşındayken yavrumu benden kopardı. 5 yıldır yüzünü hayal ederken, televizyondan ölüm haberini aldım. Oğlumu benden bunun için mi kopardın' dedi.



İstanbul Sultangazi'de, 9 yaşındaki Fırat Sezer'in Gürcü üvey anne ve anneanne tarafından katledilmesi, herkesin kanını dondurdu. Korkunç olayı Gaziantep'te haber alan öz anne yasta. Meryem Gül (31), oğlunun vahşice öldürüldüğünü duyunca sinir krizleri geçirdi. Yıllardır kokusuna hasret kalan anne, oğlunun ölümüne inanmak istemedi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





'YÜZÜNÜ BİLE GÖSTERMEDİ'



12 yıl önce imam nikahı yapmıştık (Necmi Sezer'in, imam nikahlı 3 eşi bulunuyor). Bir çocuğumuz oldu ancak hastalanıp öldü. Eşimin memleketi Şanlıurfa'ya defnettik. Fırat her şeyimdi. Ancak Necmi, aramız bozulunca beni bırakıp İstanbul'a gitti. Fırat 4 yaşındaydı, onu da zorla benden koparıp götürdü. Yalvardım, bir kez bile yüzünü göstermedi. Oğlumu benden bunun için mi kopardı!





'BİR KEZ KOKLASAYDIM'



Tek isteğim Fırat'ımı görüp koklamaktı. Onu bir kez koklasaydım gam yemeyecektim. Şimdi cenazesini bile göstermiyorlar. Memleketleri Şanlıurfa'ya defnedeceklermiş. Yetkililer bana yardım etsin, oğlumun cenazesini Gaziantep'e defnedeyim. Onun öldüğüne inanmak istemiyorum. Fırat'ı katleden kadınları hiç görmedim. Ama tek suçlu onlar değil. Babası da suçlu. Bu işin peşini bırakmayacağım. Şikayetçi olacağım.





AĞIZLARINDAN 'KAN' DAMLADI



Annem bıçakladı ben temizledim



ÇOCUK BAKICISIYMIŞ!: Tiflis'te Klasik Müzik Fakültesi mezunu Ekatarina O.: 2007'de Türkiye'ye geldim, çocuk bakıcılığı yaptım. Lokantada çalışırken Necmi ile tanıştık, birlikte yaşamaya başladık. Kızı olduğunu söylemişti. Sonra dedesinde kalan Fırat'ı da getirdik. 2009'da oğlumuz oldu.

EŞİM BİZE KÜSTÜ: Fırat evde durmak istemiyordu, tartışıyorduk. Nüfus cüzdanı 2010'da çıktı, okula kaydedemedik. Annemle arası iyi değildi, eşim bize küsmüştü.

KİRLİ KIYAFET GİYDİ: Fırat yine dışarı çıkmak istedi. Kirli giysileri giymeye çalıştı, tartıştık. Mutfaktan bıçak aldı. Annem de elinden bıçağı alıp göğsünden bıçakladı. Ben dışarıya çıktım. Döndüğümde bebek arabasındaydı. Arabayı aşağı indirdik. Yukarı çıkıp evi temizlemeye çalıştım. Halıya kan damlamıştı. Yıkarken polis geldi.

'Yatarken çekiçle başına vurdum'



İFADELER ÇELİŞTİ: Üvey anneanne Viyola O.'nun ifadeleri ise kızıyla çelişti. Gürcistan'daki evini satıp, katliam evini aldığını, dairenin damadının üzerine kayıtlı olduğunu belirten üvey anneanne cinayeti şöyle anlattı:



ÇOK ŞIMARIKTI: Sürekli şımarıklık yapan Fırat'tan mahalleli de şikayetçiydi. Babası dışarı çıkmasını istemiyordu. Fırat bu nedenle evde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Olay günü de aynı şeyi yaptı. Ağzına bir kez vurdum, ağlayarak çekyatın üzerine yattı. Sonra bıçakla üstüme yürüdü. Bunun üzerine 'Sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim' dedim. Mutfaktan çekici alıp odaya döndüm. Çekyatta yatıyordu, sırtı dönüktü. Kafasına 3 kez çekiçle vurdum, banyoya götürüp bıçakladım, parçaladım.





'O öldü, 2 kardeş kurtuldu'



Necmi Sezer'in, ikinci imam nikahlı eşinden olan 2007 doğumlu H. ve Gürcü eşten olan 2009 doğumlu oğlu T., koruma altına alındı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul İl Müdürü Önal İnaltekin, 'Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, sabah arayıp talimat verdi. Çocuklar artık güvende' diye konuştu.





'Haberim yoktu'



Baba Necmi Sezer, oğlunun daha önce işkence gördüğü iddialarını yalanladı: Haberim yoktu, gerekirse cezalarını ben veririm. Velayeti olmadığı için tanıtım kartı vardı. Sabah işe giderken kanepede uyuyordu. Olayı televizyondan öğrendim.





'3 gün önce polis geldi'



Fırat'ın evde yaşadığı kötü muameleyi ise neredeyse tüm mahalle biliyor. Vahşet adeta göz göre göre gelmiş. Vatandaşlar defalarca polis ve muhtara başvurmuş.





KARAKOLA GİTTİM, İNANMADILAR



Bir komşu,'Fırat, oğluma üvey annesi tarafından öldürüleceğini söylemiş. Dövüldüğünü zaten biliyorduk. 20 gün önce polise gittim, anlattım. Ama polis inanmadı' dedi. Fırat'ın mahalleden bir arkadaşı, 'Vücudunda sürekli morluklar vardı. Üvey annesinin dövdüğünü söylüyordu' diye konuştu.





'EVE GİREMEM' DEDİ: Bakkal ise '3 gün önce akşam gördüm, 'Eve niye gitmedin' dedim. 'Babam gelmeden eve giremem' dedi. Polisi aradım, geldiler Fırat ağlayınca gönderdim. Uyarılara rağmen kimse dinlemedi.' dedi.