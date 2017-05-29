"Gülmen ve Özakça'nın fotoğraflarının basılması yasaklandı"

Ankara Emniyet Müdürlüğü açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın resimlerinin tişörtlere basılmasını yasakladığı iddia edildi. Yüksel Caddesi’ndeki eylemine devam eden Sosyal Bilgiler öğretmeni Acun Karadağ sosyal medya hesabından, "Nuriye ve Semih tişörtlerini Gür Ozalit’e bastırabilirsiniz demiştim ya. Gür Ozalit’e yazı göndermiş emniyet. Yasaklamış basımı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KHK ile ihraç edildikleri için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Heykeli önünde 200 günü aşkın süre direnen ve açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya verilen desteğe ilişkin yasaklar artıyor.

Ankara Valiliği’nin kent genelinde “güneş battıktan sonra” ateş yakılmasını, türkü söylenmesini ve her türlü eylemi yasaklamasından sonra bir yasak da Ankara Emniyeti’nden geldi.

29 Ekim’de yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilen, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından da Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerine devam eden Sosyal Bilgiler öğretmeni Acun Karadağ, yeni yasakları sosyal medya hesabından duyurdu. Karadağ, üzerinde Gülmen ve Özakça’nın resimlerinin olduğu tişörtlerin basımı için önerilen basım merkezine Emniyet’ten resmi yazı gönderildiğini açıkladı.

Gür Özalit isimli baskı merkezine Emniyet’ten gönderilen yazıda Gülmen ve Özakça’nın tişörtlerinin bastırılması yasaklandı. Karadağ, yasak kararını sosyal medya hesabından “Nuriye ve Semih tişörtlerini Gür Ozalit’e bastırabilirsiniz demiştim ya. Gür Ozalit’e yazı göndermiş emniyet. Yasaklamış basımı. Kazandık galiba” ifadeleriyle paylaştı.