"Gülmen ve Özakça'da Wernicke-Korsakoff belirtileri var"

Ankara Tabip Odası, KHK ile ihraç edilen ve 63 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumlarına hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın muayenelerini yaptıklarını, açlık grevinde uyulması gereken kuralları aktardıklarını söyledi.

Özakça ve Gülmen’in kilo kaybı yaşadıklarını belirten Bulut, “İki gündür Nuriye Gülmen’in sağlığı giderek bozuldu. Özellikle 8 Mayıs’tan itibaren sağlık durumu son derece bozuktur. Tansiyon ve nabız düzensizlikleri başlamış, bulaşıcı hastalıklara karşı savunmaları zayıfladı” dedi.

"Kiritk dönüm noktası olan 45'inci gün aşıldı"

Gülmen ve Özakça’nın kan ve biyokimya değerlerinin açlık grevinde kötüleştiğini kaydeden Vedat Bulut, şunları söyledi:

“Özellikle açlık grevlerinin kritik dönüm noktası olan 45’inci gün aşıldı ve 63’üncü güne girildi. Her iki vatandaşımızda algılama, duygu durum bozuklukları, zihinsel ve motor faaliyetlerde bozulmalar dikkat çekici. B1 vitamini desteği almalarına karşın bu belirtiler Wernicke-Korsakoff Sendromunun öncü belirtileri. Bu hastaların yüzde 10-15’i yaşamını kaybetmekte ve yüzde 77’si ilerki dönemlerde enfeksiyonlarla kaybedilmektedir. Yüzde 25 kadarı uzun süreli hastane ve özel bakım gerektiren bedensel ve ruhsal sağlık sorunlarından etkilenmektedir.”

"Tedavi olmak istemiyorlar"

Gülmen ve Özakça’dan bilinçlerinin kapanması durumunda müdahale edilmesi için ısrarla izin istediklerini dile getiren Bulut, “Ancak kendileri bu onayı vermeyeceklerin ve tedavi olmayı istemediklerini defalarca söylemişlerdir” diye konuştu.