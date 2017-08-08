Gülmen ve Özakça: Hastane cezaevinden çok daha kötü

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, açlık grevinde 152 günü geride bıraktı. Gülmen ve Özakça, günde 7 saat olan avukat görüşlerinin 2 saate düşürülmesine ve hastanede zorla tutulmalarına, "Hasta değiliz direnişteyiz" diyerek tepki gösterdi. İkili, hastanenin cezaevinden çok daha kötü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre Gülmen ile Özakça, günde 7 saat olan avukat görüşlerinin 2 saate düşürülmesine ve hastanede zorla tutulmalarına ‘Hasta değiliz, direnişçiyiz’ diyerek tepki gösterdi.

“İşimi geri istiyorum” talebiyle 153. gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen ile Semih Özakça geçen haftasan beri hastanede tutulmaya devam ediyor. Hiçbir ihtiyaçları karşılanmadığı ve hastane koşullarının daha kötü olduğu belirtildi.İki eğitimci, günde 7 saat olan avukat görüşlerinin 2 saate düşürülmesine ve hastanede zorla tutulmalarına “Hasta değiliz, direnişçiyiz” diyerek tepki gösterdi.

Gülmen ile Özakça’nın hiçbir ihtiyacının karşılanmadığı söylenirken Gülmen’in çamaşırlarını yıkamak için leğen istediği ancak verilmediği söylendi. Tuvalete bile emir verildiği takdirde gidebilen Gülmen ile Özakça’nın, açık görüşü de cezaevine göre daha kısıtlı. Avukat Barkın Timtik ile beraberindeki iki kişi Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için geçen Cumartesi gününden beri gözaltında. Timtik için verdikleri dilekçelerine yanıt alamayan ve savcıyla görüşemeyen avukat Ayşegül Çağatay ve Özgür Yılmaz, savcılık önünde cüppeleriyle oturma eylemi yaptı. Çağatay ile Yılmaz da gözaltına alındı.