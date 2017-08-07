Gülmen ile Özakça için pedal çevirmek de yasak

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul’dan Ankara’ya pedal çeviren 2 avukat Gebze’de engellendi. İzmit’te ise basın açıklamasına izin verilmedi. Avukatlar Ezgi Çakır ve Süleyman Gökten kızlarını da yanına alarak, görevlerinden KHK ile ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya pedal çevirmeye başladı. Ekibe İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki görevinden ihraç edilen Celal Akgün de katıldı.

‘Trafik kanununa uygun değil’ engeli

Birgün'ün haberine göre, Ankara’ya kadar pedal çevirecek ekibe Gebze’de “bisikletle devam etmelerinin karayolları trafik kanununa uygun olmayacağı” gerekçesiyle izin verilmedi. Çakır, Gökten ve Akgün İzmit’e kadar araçla geldi. Yanlarına kızları İdil’i de alan ikili İstanbul’dan başlattıkları yolculukları kapsamında dün İzmit’e geldi. Tren garında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın da içlerinde bulunduğu bir ekip tarafından karşılanan Ezgi Çakır ve Süleyman Gökten, yürüyerek İnsan Hakları Parkı’na geldi. Burada kısa bir süre dinlenen ekibin basın açıklaması yapması polis tarafından engellendi. Ardından Kumbara Kitap Cafe’ye geçen ekip burada açıklama yaptı.

Herkes korkuyor

Burada konuşan Ezgi Çakır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:- “Tehlikeli bir yol değil mi? Bu yolu neden seçtiniz?’ diye soruyorlar ama birçok sebebi var. Biz İdil’i bu yolla koruyoruz aslında. İdil’e başka bir şey gösteriyoruz. Sistem çocukların sağlıklı gelişimine engel, sistem yaşatmıyor aslında çocukları. Herkes susuyor, bir korku var. Kimimiz eşimiz, kimimiz çocuğumuz var diyor. Biz de bir şeylerden çekiniyor olabiliriz, korkuyor olabiliriz ama biz Nuriye ve Semih’in hayatlarını kaybetmesinden de çok korkuyoruz. O yüzden birlikte bir şeyler yapalım istedik, yoldaşları olalım istedik.”

271’inci gün yine saldırı

Yüksel Caddesi’nde 271 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale eden polis, eylemcileri darp ederek yerlerde sürükledi. Hem Gülmen ve Özakça’ya destek olmak hem de ihraç edildikleri işlerine geri dönmek isteyen kamu emekçilerinin Yüksel Caddesi’nde 271’inci gününe giren “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polisler dün de saldırdı. İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen eylemciler, polisin izin vermemesi üzerine Konur Sokak’ta toplandı. Açılan pankartı yırtan polis, eylemcileri darp ederek Meşrutiyet Caddesi’ne kadar sürükledi. Eylemcilerden biri polisin saldırısına zil çalarak karşılık verirken, etraftaki yurttaşlar alkışlarla eylemcilere destek verdi. Polis, Meşrutiyet Caddesi’nde eylemini sonlandıran emekçilere, herhangi bir gerekçe göstermeden Konur Sokak’tan geçmelerine izin vermedi.