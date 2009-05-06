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Sağlık

Gülmek, diyabet hastalarına iyi geliyor

Sık sık gülmek diyabet hastaları için ek terapi etkisi yapıyor. Çünkü gülmek stres ve iltihap değerlerini düzenliyor.

06 Mayıs 2009 03:00

Sık sık gülmek diyabet hastaları için ek terapi etkisi yapıyor. Çünkü gülmek stres ve iltihap değerlerini düzenlediği gibi kolesterol seviyesini de düşürerek kalp dolaşım hastalıkları riskini azaltmakta.

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Loma Linda Üniversitesi bilim insanları konuyla ilgili sonuçlarını Amerikan Psikoloji Birliği’nin konferansında sundular.

Kan şekeri seviyesini, kan basıncını ve kan yağı değerlerini düşüren ilaçlar kullanan yirmi diyabet hastası her gün 30 dakikalık komedi filmi izlemiş ve sadece iki hafta sonra kanlarındaki adrenalin ve noradrenalin değerleri kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde düşmüş.

Bir yıl sonra ise kolesterol değerleri dörtte bir oranında düzelmiş. Ayrıca iltihap için tipik olan uyarı maddeleriyle ilgili değerler de gülme terapisiyle önemli ölçüde düştü diyor bilim insanları. Bundan sonraki araştırmalarla, gülme terapisinin arteryozkleroz ve kalp hastalıkları üzerindeki olumlu etkileri araştırılacak.

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