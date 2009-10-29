Gülme krizine sokan muhabbet!

Emre Karayel, soruyu farklı algılayınca ikili arasında komik bir muhabbet ortaya çıktı. Karayel, gençliğinde,prezervatif kullandığını ama artık kullanmadığını söyleyince Avşar, "Niye gençliğinde? Yani sağlıklı, sıhhatli bir şey. Şimdi de kullanmak lazım diye düşünüyorum. Tabi ilişkileriniz ne doğrultuda bilmiyorum ama" dedi. Emre Karayel ise Hülya Avşar'ı onaylayarak "Mutlaka lazım da şimdi alması daha rahat diyorum. O zaman alması çok sıkıntılıydı" dedi. Avşar'ın "Ünlü olduktan sonra nasıl alınıyor?" şeklindeki sorusu üzerine Demet Evgar ve Emre Karayel kahkahalarla gülmeye başladılar. Karayel'in "Aldırıyoruz yani o kadar da değil" ifadesiyle Hülya Avşar da kahkahalara katılınca herkes gülme krizine girdi.Emre Karayel, işi iyice espriye vurarak "'Abi ne marka kullanıyorsun?' diyerek cep telefonuyla fotoğraf çekecekler ondan sonra. Hoş değil yani" sözleriyle prezervatif alırken görüntülenme endişesini dile getirdi. Emre Karayel, yaşanan konuşmalardan utanarak "Gerçekten iyice terbiyesiz bir adam oldum. Bir anda öyle hissettim kendimi" şeklinde konuştu.Hülya Avşar, insanlara kötü örnek olmaması açısından Emre Karayel'i uyararak "Burada şöyle bir hata var; gençken kullanıyordum, şimdi kullanmıyorum, bu olmaz. Sıhhatten uzaklaşmışız" diye konuştu. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Emre Karayel ise kameraya dönerek "Lütfen kullanalım, hiç öyle bir şey söylemedim ben. Prezervatif please" dedi.