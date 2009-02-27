Gülme komşuna, gelir başına

Bundan 6 yıl önce Popstar'da yarışan Bayhan'a suç işlediği için 'popstar olamaz' diyen ve jüriden çekilen şarkıcı Deniz Seki'nin uyuşturucudan hapse düşmesi herkesi düşündürdü.



Yıllar önce cinayet suçundan cezasını çeken Bayhan, "Deniz Seki'yi o dönemde Allah'a havale etmiştim." diyor. Bayhan Gürhan, 2003 yılındaki Popstar Yarışması'nda ünlenmişti. Farklı ses tonu ve tarzıyla izleyicileri etkilemişti. Ancak yarışmanın sonlarına doğru Bayhan'ın yıllar önce bir cinayetten hapis yattığı ortaya çıkmıştı.



Bunu öğrenen jüri üyelerinden Deniz Seki, aşırı tepki göstermişti. Bayhan'ın gençlere kötü örnek olduğunu savunan Seki, ''Bu bir popstar yarışması ve milyonlarca genç gerçekten kimleri örnek alacak? Bayhan bir popstar yarışmasında olmaz.'' demişti. Bayhan'ın programdan ayrılmasını isteyen Seki'nin bu isteği kabul edilmeyince canlı yayında jüri üyeliğinden çekilmişti.



Bayhan ise Seki'ye rağmen Popstar'ın üçüncüsü olmuştu. Bayhan, Seki'nin bugün yaşadığı olaya üzüldüğünü ifade ediyor. "Deniz Seki için aklımdan en küçük kötü bir düşünce geçirmedim." diyen Bayhan, yarının kime ne getireceğini kimsenin bilemeyeceğini vurguluyor.



Deniz Seki'nin kendisi hakkında sarf ettiği sözlerin ardından, 2004 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek Ödülleri töreninde karşılaştıklarını anlatan Bayhan, "O gece, iki kameramanı arkasına takıp yanıma gelmek istedi. Ancak samimiyetine inanmadım. Gerçekten barışmak isteseydi, kameralarla değil, tek başına gelirdi. Bu samimiyetsizlikten ötürü, yüzümü bile çevirmedim" dedi.