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Dünya

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI HOLLANDA'DA   AMSTERDAM (A.A)

25 Eylül 2010 21:29

-GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI HOLLANDA'DA   AMSTERDAM (A.A) - 25.09.2010 - Baklavacı Güllüoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ilk şubesini açarken, Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan da açılışa katılanlar arasında yer aldı.  Reguliersbreestraat'ta hizmete giren şubenin açılışında, Baklavacı Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü, Amsterdam Belediye Başkanı'na kendi elleriyle baklava yedirdi.  Açılışa, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ve Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Turgut Torunoğulları da katıldı.  Açılış töreninde konuşan Nejat Güllü, "Güllüoğlu olarak bizim öncelikli hedefimiz, dünyaya açılmak ve tüm dünyaya baklava yedirmekti. Bunu yavaş yavaş başardığımızı düşünüyorum. Şu anda yurtdışında 5 şubemiz var, bu yakında 7’ye çıkacak. Farklı ülkelerde çalışmalar yapıyoruz" dedi. Güllü, Suudi Arabistan, Romanya, Bulgaristan ve Irak'ın kuzeyinde yeni şubeler açmayı hedeflediklerini belirtti.  Hollanda’daki şubede baklavanın yanı sıra börek ve simit gibi yiyecekleri de müşterilerine sunacak Güllüoğlu, ürünlerinin tamamını Türkiye’den getirtecek. Nejat Güllü’nün elinden baklava yiyen Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan ise, baklavanın ününü duyduğunu ve fakat ilk kez tattığını söyledi.

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