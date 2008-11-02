T24 LogoT24 Logo
Politika

'Gül'lerin eli havada kaldı

Vakit'in Ankara Temsilcisi Arseven, Köşk'teki Cumhuriyet resepsiyonunda Hayrünnisa Hanım'ın elini havada bıraktı.

02 Kasım 2008 02:00

Vakit'in Ankara Temsilcisi Arseven, Köşk'teki Cumhuriyet resepsiyonunda Hayrünnisa Hanım'ın elini havada bıraktı. Türbanlı eşi de Cumhurbaşkanının uzattığı eli sıkmadı. Gül çifti, zor durumda kaldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün eşli Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, tokalaşma krizine sahne oldu. Konuklar arasında bulunan Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi Serdar Arseven ve türbanlı eşi, Gül çiftinin ellerini havada bıraktı.

Bakanların, milletvekillerinin, işadamlarının, sporcuların, sanatçıların, sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcilerinin davetli olduğu akşamki Cumhuriyet resepsiyonun 20'ye yakın türbanlı konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Hanım, davetlileri Köşk'ün Büyük Resepsiyon Salonu'nun girişinde karşıladı.

Elini göğsüne sakladı

Konuklarla tek tek tokalaşan Gül çifti, sıra Vakit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven ve eşine gelince zor anlar yaşadı. Arseven'in önde olan eşi, kendisine gülümseyerek tokalaşmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı'nı, elini göğsüne getirerek selamlamayı tercih ederken, Hayrünnisa Hanım'ın elini sıktı. Hemen arkasından gelen Serdar Arseven de eşiyle aynı tavrı sergileyerek Cumhurbaşkanı Gül'ün elini sıktı, kendisine doğru elini uzatan Hayrünnisa Hanım'ın elini havada bırakti.

Erdoğan da sıkmamıştı

Arseven çifti, Hayrünnisa Hanım'ın ilk defa ev sahipliği yaptığı geçen yılki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna da katılmışı. Aynı resepsiyona yalnız kanlan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile tokalaşıp, Hayrünnisa Gül ile bir süre sohbet edip tokalaşmadan geçmesi dikkatleri çekmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24