'Gül'lerin eli havada kaldı

Vakit'in Ankara Temsilcisi Arseven, Köşk'teki Cumhuriyet resepsiyonunda Hayrünnisa Hanım'ın elini havada bıraktı. Türbanlı eşi de Cumhurbaşkanının uzattığı eli sıkmadı. Gül çifti, zor durumda kaldı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün eşli Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, tokalaşma krizine sahne oldu. Konuklar arasında bulunan Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi Serdar Arseven ve türbanlı eşi, Gül çiftinin ellerini havada bıraktı.



Bakanların, milletvekillerinin, işadamlarının, sporcuların, sanatçıların, sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcilerinin davetli olduğu akşamki Cumhuriyet resepsiyonun 20'ye yakın türbanlı konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Hanım, davetlileri Köşk'ün Büyük Resepsiyon Salonu'nun girişinde karşıladı.



Elini göğsüne sakladı



Konuklarla tek tek tokalaşan Gül çifti, sıra Vakit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven ve eşine gelince zor anlar yaşadı. Arseven'in önde olan eşi, kendisine gülümseyerek tokalaşmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı'nı, elini göğsüne getirerek selamlamayı tercih ederken, Hayrünnisa Hanım'ın elini sıktı. Hemen arkasından gelen Serdar Arseven de eşiyle aynı tavrı sergileyerek Cumhurbaşkanı Gül'ün elini sıktı, kendisine doğru elini uzatan Hayrünnisa Hanım'ın elini havada bırakti.



Erdoğan da sıkmamıştı



Arseven çifti, Hayrünnisa Hanım'ın ilk defa ev sahipliği yaptığı geçen yılki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna da katılmışı. Aynı resepsiyona yalnız kanlan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile tokalaşıp, Hayrünnisa Gül ile bir süre sohbet edip tokalaşmadan geçmesi dikkatleri çekmişti.