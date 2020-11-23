Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ünün taranmasının ardından sonlandırıldı.



Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.



17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıldı. 38 gün süren arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 100'ü taranırken 200 saat dalış gerçekleştirildi. Suda arama çalışmalarından bir sonuç alınmayınca Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.

DHA

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