Gülistan Doku 34 gündür kayıp

Tunceli'de aramalara rağmen 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 34. gününde devam etti. Gülistan Doku'ta dair bir ize rastlanamazken savcılığın başlattığı soruşturmada da bir ilerleme olmadı.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Arama ekipleri Doku’nun barajda olmadığı kanaatinde. Doku’nun ailesinin aktardığı bilgilere göre, en son Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde yürütülen arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Doku’nun barajda olmadığına dair tutanak tutarak, aramalarını durdurdu. Polis ekiplerinin de aynı şekilde Doku’nun barajda olmadığına dair tutanak tutarak, yetkili kurullarına gönderdiği ve aramaların durdurulması için cevap beklediği belirtildi. Öte yandan savcılığın başlattığı soruşturmada yol kat edilmedi.

5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun 2 ayrı görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk görüntüde Gülistan Doku, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Gülistan Doku'nun son olarak mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun yolcu minibüsüne bindiği anlar yer aldı.