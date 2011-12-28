Gülfer geri adım atmıyor

T24-

Üniversite mezunuyum

Ben de dünya güzeli değilim

Çevremden tepki aldım

Gülferi Sarıgül, Twitter’da ise şunları yazdı:

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Hürriyet'in haberine göre, BKM oyuncularından Ersin Korkut’la çekilen fotoğraflarını TWitter’da paylaştıktan sonra gündeme gelen Sarıgül, bir anda medyanın gündemine oturdu. Spor Akademisi Yüzme branşı mezunu olan, şu anda şarkıcı Murat Başaran’la Beyoğlu’nda bir restoran işleten Sarıgül, “Bir yemek ısmarlarım Ersin bizi güldürür, maskotumuz gibidir” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Sarıgül, “Ersin’le dört yıldır arkadaşız, maskotu sevimli manasında kullandım” dedi.Amatör oyunculuk da yaptığını dile getiren Sarıgül şunları söyledi: “Maskotumuz gibidir, eğlendirir bizi dedim. Bunda kötü bir şey görmüyorum. Ersin, sevdiğim, saygı duyduğum biri aşağılamak gibi bir durum söz konusu değil. Ama doğruya doğru aramızda bir ilişki olamaz. ‘Kültür seviyelerimiz farklı, bu yüzden ilişki yaşayamayız’ demişim. Ne var bunda. Okul seviyelerimizden bahsettim, benim ailem için önemli bir faktör bu. Ben üniversite mezunuyum o ilkoul mezunu, onu belirttim. Okul seviyesi, bir erkeğe arkadaş olarak ayrı sevgili olarak ayrı bakmama yol açar. Bugün Ersin’le konuştum. Bana bir şey söylemedi. Sadece, bu açıklamaları gerçekten benim yapıp yapmadığını sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Onu kırmak, üzmek istemem niyetim bu değildi, sadece durumu ortaya koymaktı.”Twitter’da da eleştiri alan Sarıgül, “Eleştiren de var onaylayan da var. Yüzde 60 Ersinseverler tarafından taşlanıyorum. Ersin’in fiziksel özellikleriyle ilgili açıklama yapmadım, sadece eğitimle ilgili konuştum. Ben onu arkadaş olarak seviyorum, benim arkadaşım olabilecek bir insan ama sevgilim olabilecek birisi gibi görmüyorum. Ben de kendimi dünya güzeli zannetmiyorum ama kendimde güzel bulduğum şeylerim var. Bundan önceki sevgilim belli! Yıllardır ünlüler camiasında olan biriyim, sadece Ersin’le tanışmıyorum yani. Daha önce futbol camiasından da birisiyle birlikte olmuştum ama isim vermiyorum adını bile anmıyorum. Şu an hala futbol hayatı devam ediyor. İkili ilişkilerde önemli olan sadece tip değil tabii ki, anlaşabilmek de önemli fakat yine de bir cezbetme durumu olmalı” dedi.Özellikle arkadaş çevresinden “Şaka mısın, Ersin’le mi birliktesin” gibi sert tepkiler aldığını söyleyen Sarıgül, “Arkadaşlarım yakıştıramamış, ben de tip olarak Ersin’i kendime yakıştıramıyorum” diyor.O kadar para kazanmış evler almış sayenizde ama para verip, ders alıp yazmayı öğrenmemiş... Cahil olmayı secmek var!O kadar ev mülk alacağına, bir ev parasını eğitimine harcayıp barlarda fellik fellik gezeceğine, oturup yazmayı öğrenseydi evet kör cahil Ersin.Asıl Ersin benim üzerimden prim yapmaya çalışıyor ben kabul etmiyorum...Siz bunların sırf ünlerine güvenip kızlara, kadınlara nasıl yaklaştığını, ne kelimeler kullandığını bilseniz daha ağır konuşursunuz. Bunlar ünlü olunca, bütün kızlar benim sanıyor.Önce bana yapılan bir saygısızlık var ondan sonra ben böyle bir açıklamalar yaptım. Benden özür dilseydi konuşmazdım.