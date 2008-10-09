'Güleryüzlü sosyalist' 100 yaşında

Türk sosyalist hareketinin liderlerinden, hukukçu, atlet Mehmet Ali Aybar, 100. doğum gününde anıldı.Aybar, 1960'lı yıllarda ortaya attığı 'güleryüzlü sosyalizm' kavramıyla sol çevrelerde geniş bir tartışma yaratmıştı.



"Türkiye'ye özgü güleryüzlü sosyalizm" kavramını ortaya atan kapatılan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) lideri Aybar için Tarih Vakfı tarafından Galatasaray Üniversitesi'nde sempozyum düzenlendi. Kızı Güllü Aybar, yazar Adalet Ağaoğlu'nun da izledikleri sempozyumda eski TİP milletvekili Tarık Ziya Ekinci, Aybar'ın, Türk siyasi hayatında Kürt realitesini tanıyan ilk isim olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ahmet İnsel de Aybar'ın temsil ettiği değerlerin Türkiye ve sol siyaset için bugün hala önemini koruduğunu söyledi. İnsel, "Sol hareketin iktidardan bu kadar uzak kalmasının nedenleri arasında Mehmet Ali Aybar'ın temsil ettiği eşitlikçi ve bağımsızlıkçı siyasi anlayışın gözardı edilmesinin de etkisi var" dedi.



Türk solunda bir kırılma noktası



Barış Ünlü ise biyografisini yazdığı Aybar'ın Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgaline karşı çıktığı için TİP'ten ayrılmak zorunda bırakılmasının, solun kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi. Nâzım Hikmet ve Oktay Rifat'la kuzen olan Aybar'ın partisi TİP 1965'te ilk kez sosyalist 15 milletvekili çıkarmıştı. Aybar 1995'te öldü.

